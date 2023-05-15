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Новую форму централизованного тестирования опробовали абитуриенты в Беларуси
15.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Одиннадцатиклассники Беларуси сдали первый централизованный экзамен. Это новая форма тестирования будущих абитуриентов. Они показали знания по русскому и белорусскому. Из двух государственных языков можно было выбрать любой. Этот экзамен обязателен для всех, передает «МИР 24».
В этом году заданий с выбором ответа стало меньше, а вопросов, на которые абитуриенты сами должны записать ответ в специальное поле больше.
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В этом году 41 тыс. 11-тиклассников решила сдавать русский язык, белорусский – более 11-ти тыс.
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