Новую форму централизованного тестирования опробовали абитуриенты в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Одиннадцатиклассники Беларуси сдали первый централизованный экзамен. Это новая форма тестирования будущих абитуриентов. Они показали знания по русскому и белорусскому. Из двух государственных языков можно было выбрать любой. Этот экзамен обязателен для всех, передает «МИР 24». Экзамен без стресса

Практические рекомендации психолога С собой только паспорт, пропуск и ручка. Правила тестирования строгие. За их нарушение или списывание школьника удаляют с экзамена. За соблюдением всех правил следили специалисты Комитета государственного контроля. В этом году 41 тыс. 11-тиклассников решила сдавать русский язык, белорусский – более 11-ти тыс.



«Если учить, то ничего не будет сложного, просто где-то может даваться легко, а где-то нужно усерднее: посидеть, подумать самостоятельно», – отметил учащийся 11-го класса Арсений Имховик.

«Мы провели репетиционное тестирование дважды, то есть ребята подготовлены, знают, все эти тесты в рамках школьной программы и, собственно, вот этот подход определяет, чтобы не надо было сдавать выпускные экзамены, то есть это и есть выпускной экзамен за курс средней школы. То есть они совмещены и со вступительными экзаменами, дважды нашим выпускникам не придется готовиться», – пояснил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

В этом году заданий с выбором ответа стало меньше, а вопросов, на которые абитуриенты сами должны записать ответ в специальное поле больше.