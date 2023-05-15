ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новую форму централизованного тестирования опробовали абитуриенты в Беларуси

15.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новую форму централизованного тестирования опробовали абитуриенты в Беларуси
 Фото: МТРК «МИР»

Одиннадцатиклассники Беларуси сдали первый централизованный экзамен. Это новая форма тестирования будущих абитуриентов. Они показали знания по русскому и белорусскому. Из двух государственных языков можно было выбрать любой. Этот экзамен обязателен для всех, передает «МИР 24».

С собой только паспорт, пропуск и ручка. Правила тестирования строгие. За их нарушение или списывание школьника удаляют с экзамена. За соблюдением всех правил следили специалисты Комитета государственного контроля. В этом году 41 тыс. 11-тиклассников решила сдавать русский язык, белорусский – более 11-ти тыс.

«Если учить, то ничего не будет сложного, просто где-то может даваться легко, а где-то нужно усерднее: посидеть, подумать самостоятельно», – отметил учащийся 11-го класса Арсений Имховик.

«Мы провели репетиционное тестирование дважды, то есть ребята подготовлены, знают, все эти тесты в рамках школьной программы и, собственно, вот этот подход определяет, чтобы не надо было сдавать выпускные экзамены, то есть это и есть выпускной экзамен за курс средней школы. То есть они совмещены и со вступительными экзаменами, дважды нашим выпускникам не придется готовиться», – пояснил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

В этом году заданий с выбором ответа стало меньше, а вопросов, на которые абитуриенты сами должны записать ответ в специальное поле больше.

В воскресенье школьники прошли лишь первое испытание для поступления в вуз. Впереди еще один централизованный экзамен. Предмет можно выбрать самостоятельно.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году 41 тыс. 11-тиклассников решила сдавать русский язык, белорусский – более 11-ти тыс.
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда инструменты работают в комплексе: опыт компании «Стальная линия»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.05.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика