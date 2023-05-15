Учения по тушению природных пожаров провели спасатели в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Горячая пора наступила для спасателей Беларуси. За минувшие сутки они ликвидировали четыре природных пожара. С началом опасного сезона МЧС следит за ситуацией с земли, неба и даже космоса. Все это на фоне регулярных учений, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

По плану учений, загорелась сухая трава, все вокруг заволокло дымом, огонь начал усиливаться. Но для спасателя Артема Портнова такая картина весной привычна.

«Бывает, чаще всего по весне скирды соломы горят, такого плана. Мы несем ответственность, будь то человек, будь то природа. Чрезвычайная ситуация, и какой-то ущерб может нанестись, поэтому мы стараемся работать более качественно и в кратчайшее время», – рассказал начальник дежурной смены пожарной аварийно-спасательной части Минска Артем Портнов.

В эпицентре пожара видимость нулевая. Плюс к этому высокая температура и спешка. Стихия бушует, и вдруг… машина перестала подавать воду, а рядом коллега потерял сознание. На реакцию спасателя доли секунды. Так на учениях задачу намеренно усложняют.

«Учитывая город Минск, специфику работы и пожары в городе Минске, для нас это не совсем типичная история. Но учитывая тот факт, что наши подразделения нередко выезжают в Минский район и могут оказывать содействие своим коллегам, то, собственно, вот мы их тренируем», – пояснила официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

В пожароопасный период за обстановкой следят и с неба. Самолеты и вертолеты облетают города и леса ежедневно.