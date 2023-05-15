Учения по тушению природных пожаров провели спасатели в Беларуси

Горячая пора наступила для спасателей Беларуси. За минувшие сутки они ликвидировали четыре природных пожара. С началом опасного сезона МЧС следит за ситуацией с земли, неба и даже космоса. Все это на фоне регулярных учений, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
По плану учений, загорелась сухая трава, все вокруг заволокло дымом, огонь начал усиливаться. Но для спасателя Артема Портнова такая картина весной привычна.
«Бывает, чаще всего по весне скирды соломы горят, такого плана. Мы несем ответственность, будь то человек, будь то природа. Чрезвычайная ситуация, и какой-то ущерб может нанестись, поэтому мы стараемся работать более качественно и в кратчайшее время», – рассказал начальник дежурной смены пожарной аварийно-спасательной части Минска Артем Портнов.
В эпицентре пожара видимость нулевая. Плюс к этому высокая температура и спешка. Стихия бушует, и вдруг… машина перестала подавать воду, а рядом коллега потерял сознание. На реакцию спасателя доли секунды. Так на учениях задачу намеренно усложняют.
«Учитывая город Минск, специфику работы и пожары в городе Минске, для нас это не совсем типичная история. Но учитывая тот факт, что наши подразделения нередко выезжают в Минский район и могут оказывать содействие своим коллегам, то, собственно, вот мы их тренируем», – пояснила официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
В пожароопасный период за обстановкой следят и с неба. Самолеты и вертолеты облетают города и леса ежедневно.
«При полете по маршруту летчик-наблюдатель по правую сторону от летательного аппарата, в левую сторону видит до 50 километров. И если где-то задымление какое-то, можно выйти на связь с местным диспетчерским пунктом управления, под управлением которого находится воздушное судно, и скорректировать маршрут», – сказал начальник авиации МЧС Тадеуш Курсевич.
Там, куда долететь не удается, «глазами» спасателей становятся спутники. Они круглосуточно сканируют территорию страны и смогут зафиксировать даже небольшой пал травы.
«При появлении тепловой аномалии на карте, начинается с ней работа. Сначала созвон с собственником, либо, если это пожар в лесу, с лесниками. И выяснение, горит ли там что-то на этой территории. Если уже невозможно узнать ничего по данной территории, где появилась тепловая аномалия, осуществляется выезд ближайшего подразделения на эту точку», – отметила главный специалист отдела мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Валентина Белодедова.
С начала года в Беларуси произошло уже 65 пожаров. Виновник чаще всего человек. В стране уже ограничили посещение лесов почти во всех регионах.