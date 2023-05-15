Министр образования Беларуси: Централизованный экзамен – справедливая оценка знаний выпускников

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Школьники Беларуси в этом году впервые в истории страны сдают централизованный экзамен. В чем суть новой системы аттестации, рассказал министр образования республики Андрей Иванец в программе «Евразия. Дословно» на телеканале «МИР 24».

Совсем скоро в стране стартует вступительная кампания, в этом году она пройдет по-новому. Основным нововведением является централизованный экзамен. Расскажите поподробнее об этом испытании, чем оно отличается от обычных выпускных школьных экзаменов?

- Состоятся два этапа централизованного экзамена. Это сдача обязательного экзамена по выбору – либо по русскому языку, либо по белорусскому языку, и второй предмет по выбору. Отличительная особенность от предыдущей кампании – то, что выпускной экзамен за курс общеобразовательной школы будет являться одновременно и возможностью получения сертификата для поступления в учреждения высшего образования. Это, конечно, существенным образом облегчает жизнь нашим выпускникам 11-х классов. Более того, мы получаем абсолютно объективную, справедливую оценку знаний всех выпускников за курс базовой школы.

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Я так понимаю, что у выпускника на руках будет три сертификата: два по централизованному экзамену и один по централизованному тестированию?

- Для тех молодых людей, которые выберут свою образовательную траекторию поступления в учреждения высшего образования.

Больше сертификатов нельзя? Чтобы выбрать тот предмет, где баллы выше?

- Сертификаты как по централизованному экзамену, так и по централизованному тестированию будут годны к использованию в течение двух лет. Если абитуриент хочет использовать дополнительные сертификаты, то в следующем году он может воспользоваться возможностью сдачи трех централизованных тестирований, и на руках он будет иметь шесть сертификатов. Поэтому, пожалуйста, мы здесь достаточно гибкие.

Для чего такое нововведение? В следующем году можно пересдать, а в этом году? С одной стороны, исключаются те, кому все равно, куда поступать, лишь бы баллы были проходные, но, с другой стороны, они лишаются возможности пересдачи, если с выпускным школьным экзаменом не заладилось?

- Сегодня наши вузы, как правило, проводят конкурсный отбор на перечень специальностей. Он может достигать 12 и более специальностей. Поэтому для тех молодых людей, которые определились, по крайней мере, с направлением получения высшего образования, абсолютно никаких ограничений нет. Но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что каждый специалист должен осознанно выбирать свой профессиональный путь, поэтому сдачи трех экзаменов в виде централизованного экзамена или централизованного тестирования вполне достаточно для того, чтобы определиться с конкретным направлением.

То есть это должно повысить качество набора абитуриентов?

- К сожалению, опыт предыдущих лет показывает, что у нас имеется достаточно серьезный процент отчисления студентов по собственному желанию. Когда мы проводили собеседование с этими студентами о причинах, то, как правило, они говорили, что выбрали не то направление, не ту специальность, не ту будущую профессию. Более осознанный выбор позволит существенно сократить количество тех молодых людей, которые в последующем будут отчисляться и, соответственно, заново поступать в другие учреждения образования.

В каких условиях выпускники будут сдавать централизованный экзамен, где будут проходить испытания?

- В настоящее время уже определены 144 пункта, подписаны акты готовности абсолютно всех помещений. Они достаточно равномерно распределены между учреждениями высшего образования, где расположено 30 пунктов сдачи экзамена, общего среднего образования, которых задействовано около 60, и учреждений профессионально технического и среднего специального образования. Это достаточно комфортные условия, потому что абсолютно в каждом районе нашей страны будет работать пункт сдачи централизованного экзамена. Это позволит минимизировать количество учащихся, которых будут подвозить для сдачи экзамена, продолжительность подвоза будет минимальной.

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Запрещать ли школьникам и студентам им пользоваться?

Почему не в школе, как раньше это было?

- Мы прекрасно понимаем, что сдача централизованного экзамена – это не только выпускной экзамен, но и вступительный экзамен в учреждение высшего образования. В этой связи, конечно, мы должны использовать те пункты сдачи централизованного экзамена, которые абсолютно достоверно обеспечат работу государственных комиссий. У нас в стране 2900 школ, и если бы мы создавали в каждой школе комиссию для сдачи централизованного экзамена, то количество задействованных педагогических работников было бы крайне высоким. В этом году за ходом сдачи централизованного экзамена будет следить, в том числе, Комитет государственного контроля, а это накладывает соответствующие обязательства с точки зрения как формирования комиссии, так и мест проведения.

На каких условиях поступают выпускники колледжей и иностранные студенты?

- Для выпускников колледжей также созданы льготные условия. Если ребята поступают на специальность по тому профилю, по которому они оканчивают колледж, то они сдают лишь один внутренний вступительный экзамен, без сдачи централизованного тестирования. Они поступают на непрерывную форму образования по сокращенному сроку обучения. Если выпускник колледжа хочет поступать на иной профиль в учреждения высшего образования, тогда он будет сдавать три централизованных тестирования. Ребята, которые заканчивают колледжи по своему направлению с красным дипломом, имеют возможность без экзаменов быть зачислены в учреждения высшего образования по своему профилю.

Иностранные граждане, которые хотят поступить в наши университеты, традиционно проходят комплексное собеседование, которое включает как знание языка обучения – это либо русский, либо английский язык, так и знания по соответствующему профильному предмету. В настоящее время более чем 30 тысяч иностранных студентов более чем из ста стран учатся в наших вузах.

Теперь при поступлении в вуз для абитуриента обязательна характеристика из школы. Она дает какие-то бонусы или преимущества?

- Каждый молодой человек, который приходит в учреждение высшего образования после школы, имеет уже достаточно большой багаж. Будь то те или иные увлечения – спорт, творчество, участие в работе общественных организаций. Но он может иметь и негативный багаж – это противоправные действия, нарушения. Каждый директор, каждый руководитель учреждения образования должен четко понимать, кто пришел к нему обучаться. Это позволит выстроить индивидуальную воспитательную траекторию и при необходимости социальную поддержку данных учащихся. Но при этом хотел бы отметить, что на проходные баллы и на результат поступления характеристика не будет оказывать влияния.

Когда я читала о нововведениях в системе образования, я неоднократно слышала такой тезис, что мы должны увидеть каждого выпускника. Как это будет работать, налажена ли эта работа, чтобы, как вы говорили, не потерять ни одного таланта и видеть каждого?

- В этом году первый этап вступительной кампании – это университетские, республиканские, областные Олимпиады. Фактически это уже пройденные этапы. Ребята, которые прошли этот путь, были под достаточно пристальным надзором наших педагогов. Мы просто уверены, что это как раз те ребята, которых мы уже увидели и понимаем, что они представляют как с точки зрения знаний, так и в целом с точки зрения личностных качеств.

Второй этап – это прием целевого набора. В этом году все целевики будут сдавать устный экзамен – не тест, не тестирование, а экзамен, где комиссия обязательно будет видеть своего будущего студента. Более того, в составы комиссии в обязательном порядке мы ввели школьных учителей для того, чтобы провести справедливую оценку знаний наших абитуриентов. Но также в приемные комиссии зачастую входят и представители реального сектора экономики, предприятий, чтобы увидеть своего будущего специалиста, который придет по окончании либо колледжа, либо университета.

Во время совещания по этой теме президент Александр Лукашенко поручал закончить все реформы в системе образования. Они закончены? Это те нормы, по которым дальше будет работать сфера?

- Мы глубоко уверены, что те подходы, которые поддержал наш президент, являются оптимальными. Это обеспечение высокого уровня образования, это обеспечение справедливого отбора и развитие научного и творческого потенциала молодежи.

На ваше ведомство возложена еще одна функция – это охрана детства. Некоторые эксперты высказывали такое мнение, что в Беларуси растет количество детей, которые находятся в социально опасном положении. Это так? Какая-то статистика есть?

- Хотел бы отметить, что с детей и семей, которые становятся в социально опасное положение, по статистике, более чем в 50% случаев снимается статус социально опасного положения. Это говорит о том, что работа на профилактику сохранения семейного благополучия является первоочередной, приоритетной, и признание ребенка нуждающимся в государственной защите – это самая вынужденная мера. В этой связи хотел бы отметить, что количество детей-сирот, а также оставшихся без попечения родителей в нашей стране с каждым годом становится все меньше и меньше. Более того, более чем 88% таких детей находятся в семейных формах устройства. В этой связи мы считаем, что именно семейное устройство является самой важной формой создания таких безопасных и благоприятных условий для наших детей.

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Недавно вы заявляли, что вузовская наука должна решать вопросы реального сектора экономики. Есть ли уже какие-то успехи в этой сфере, над чем сейчас работают молодые ученые?

- В этом году мы провели наш очередной Республиканский конкурс научно-исследовательских работ студентов, в котором приняло участие более чем три тысячи молодых людей со своими научными работами. Порядка 700 из них стали лауреатами, победителями. Это те разработки, которые уже сегодня имеют практическое применение. Сегодня наши молодые ученые работают в очень тесной кооперации с отраслевыми министерствами, с Национальной академией наук Беларуси, с другими заинтересованными организациями. Мы сегодня работаем для таких крупных предприятий машиностроительной отрасли, как БелАЗ , МАЗ, МТЗ. Очень серьезно работаем в области биотехнологий по созданию новых фармацевтических препаратов, медицинской техники. Совсем недавно у нас началась такая апробация – внедрение искусственного колена , сустава, в разработке которого принимала активное участие команда молодых ученых Министерства образования и Министерства здравоохранения. Сегодня мы ставим амбициозные задачи – создать и тазобедренный сустав, потому что это актуальная проблема для нашей медицины. Работаем в области пищевых технологий и многих-многих других направлений.

Даже космические разработки есть? Я видела на выставке научных достижений.

- В завершающей стадии находится подготовка запуска второго наноспутника, который разработали наши молодые ученые, коллектив Белорусского государственного университета. Это очень важная разработка, которая имеет практическое значение в области образования. Потому что все молодые люди, которые обучаются по специальности аэрокосмические технологии, могут использовать и используют в обязательном порядке данные, которые ежедневно дают нам спутники. Это тоже очень важный аспект интеграции образования и науки.