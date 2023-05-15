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Многодетные семьи в Беларуси смогли улучшить свои жилищные условия
15.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси отмечают Международный день семьи. Всем родителям государство оказывает поддержку. Мамам в декрете выплачивают пособия, а многодетным родителям – семейный капитал. Не оставляют без внимания и тех, для кого семья – это еще и профессия, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
В Беларуси 15 тысяч детей нуждаются в опеке. Всех поддерживает государство. Помогают также и многодетным родителям. Семья Алферовых после рождения третьего ребенка получила семейный капитал. Деньги вложили в жилье. Заветные метры получат в июле. Пока застройщик заканчивает отделку, собирают чемоданы и присматриваются к округе.
Семья Харковец ключи уже получила. Одна комната – дочкам, другая – старшему сыну, а гостиную совместят с родительской. Теперь дело за семейным уютом. Вместе обсуждают, где поставить диван, какого цвета будут обои, как обустроить обеденное место.
«У нас до сих пор дебаты идут, то есть все бурно обсуждаем, что где будет. Конечно, учитываются все пожелания: и детей, и взрослых», – рассказала многодетная мать Татьяна Харковец.
С первым взносом помог семейный капитал. Через год получили квартиру мечты. 92 квадрата до сих пор для семьи кажутся сказкой.
«Жили впятером в одной комнате, во второй комнате живет моя мама с моим старшим братом. Других вариантов траты семейного капитала не рассматривали. Потому что хотели свое что-то», – рассказал многодетный отец Виталий Харковец.
В стране проживают больше 120 тысяч многодетных семей. Размер капитала для них – почти 30 тысяч белорусских рублей, это 810 тысяч российских. Среди льгот – субсидии на выплаты кредитов, льготы на образование детей и другие.
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Государство оказывает поддержку: мамам в декрете выплачивают пособия, а многодетным родителям – семейный капитал.
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