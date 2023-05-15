Многодетные семьи в Беларуси смогли улучшить свои жилищные условия

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси отмечают Международный день семьи. Всем родителям государство оказывает поддержку. Мамам в декрете выплачивают пособия, а многодетным родителям – семейный капитал. Не оставляют без внимания и тех, для кого семья – это еще и профессия, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.



Приготовит ужин, поиграет, почитает сказку. Для Нонны Чернухо быть мамой не только призвание, но и профессия. В детской деревне воспитывает пятерых детей с трудной судьбой.

«Да, домик красивый, убрать можно, приготовить покушать тоже, а вот найти ключ к их душам, к их сердечку – это уже труднее. Поэтому, конечно, понимание, терпение», – рассказала родитель-воспитатель SOS-деревни Нонна Чернухо.

В Беларуси 15 тысяч детей нуждаются в опеке. Всех поддерживает государство. Помогают также и многодетным родителям. Семья Алферовых после рождения третьего ребенка получила семейный капитал. Деньги вложили в жилье. Заветные метры получат в июле. Пока застройщик заканчивает отделку, собирают чемоданы и присматриваются к округе.

«Через дорогу – магазин, чуть дальше – садик, чуть-чуть еще пройти – школа. То есть тут абсолютно все рядом, в шаговой доступности. Не надо никуда ехать, все рядом, все близко, все удобно. Работу тут тоже можно найти», – рассказала многодетная мать Екатерина Алферова.

Семья Харковец ключи уже получила. Одна комната – дочкам, другая – старшему сыну, а гостиную совместят с родительской. Теперь дело за семейным уютом. Вместе обсуждают, где поставить диван, какого цвета будут обои, как обустроить обеденное место.