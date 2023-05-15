Деревья, кустарники и 15 тысяч роз высадили в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Около полутора миллионов цветов, а также деревья и кустарники высаживают в столице Беларуси. В этом году акцент сделали на многолетние растения, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

«Море» из тюльпанов – в самом центре Минска. Цветочную фотозону сразу полюбили жители города и туристы. Лучше яркий фон будет смотреться издалека. Цветочную карту можно составить по всему городу. Клумбы разбивают в парках и на небольших склонах. Все растения пересаживают вместе с грунтом. У каждого цветника – особый узор. Часть растений выставляют в вазонах. К пластмассовым скоро добавятся и другие кашпо.

«У нас в разработке есть бетонные цветочницы на металлических ножках с белорусским орнаментом. Возможно, это будет дороже. Прорабатываются вопросы цен и эксплуатации», – отметила руководитель службы по благоустройству предприятия Минскзеленстрой Екатерина Короткина.

Первыми яркие кашпо оценят автомобилисты. Уже к середине мая вьющимися петуниями и сурфиниями украсят все дороги столицы. Пока цветы подрастают в Минском парниково-тепличном комбинате. Там растения спасают от заморозков.

«Если температура в наших оранжереях опускается ниже 12 градусов, то включается система отопления. Шторки закрываем, чтобы притенить растения, чтобы не было солнечных ожогов», – поясняет заместитель генерального директора по производству Минского парниково-тепличного комбината Андрей Морозов.