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Деревья, кустарники и 15 тысяч роз высадили в Минске

15.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Деревья, кустарники и 15 тысяч роз высадили в Минске
 МТРК «Мир»

Около полутора миллионов цветов, а также деревья и кустарники высаживают в столице Беларуси. В этом году акцент сделали на многолетние растения, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

«Море» из тюльпанов – в самом центре Минска. Цветочную фотозону сразу полюбили жители города и туристы. Лучше яркий фон будет смотреться издалека. Цветочную карту можно составить по всему городу. Клумбы разбивают в парках и на небольших склонах. Все растения пересаживают вместе с грунтом. У каждого цветника – особый узор. Часть растений выставляют в вазонах. К пластмассовым скоро добавятся и другие кашпо.

«У нас в разработке есть бетонные цветочницы на металлических ножках с белорусским орнаментом. Возможно, это будет дороже. Прорабатываются вопросы цен и эксплуатации», – отметила руководитель службы по благоустройству предприятия Минскзеленстрой Екатерина Короткина.

Первыми яркие кашпо оценят автомобилисты. Уже к середине мая вьющимися петуниями и сурфиниями украсят все дороги столицы. Пока цветы подрастают в Минском парниково-тепличном комбинате. Там растения спасают от заморозков.

«Если температура в наших оранжереях опускается ниже 12 градусов, то включается система отопления. Шторки закрываем, чтобы притенить растения, чтобы не было солнечных ожогов», – поясняет заместитель генерального директора по производству Минского парниково-тепличного комбината Андрей Морозов.

Топ-10 комнатных растений этой весны:

Что нужно знать об уходе за цветами?

В теплицах – более 90 сортов растений. Для города подбирают те, что не боятся пыли и грязи. За ночь до высадки в грунт проводят шоковую закалку. После этого стресс от пересадки будет меньше.

«Бегония вечноцветущая грацилис пользуется большой популярностью, потому что цветет все лето до самых заморозков», – говорит бригадир цветоводов Наталья Севрюкова.

На такие сорта – особый спрос. Пока в день отгружают до 15 тысяч цветов. Через пару недель объемы вырастут в пять раз. Эти цветы появятся на улицах Минска.

«Синеголовник – для нас что-то новенькое, он еще не особо распространен, мы планируем его высадить. Появятся герани, различные розы – морщинистая, махровая – и крупнолистная гортензия. В этом году у нас новшество – мы высадили 15 тысяч роз. Предприятия системы Минскзеленстрой создали розарий. Сажаем не одну-две штучки, а по полторы тысячи на определенную территорию», – отмечает Екатерина Короткина.

Акцент – на многолетних растениях. Они дешевле обходятся и цветут дольше. Вслед за ними – взойдут другие растения, и так до осенних заморозков.



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Теги: Минск
 
 
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Клумбы разбивают в парках и на небольших склонах. У каждого цветника - особый узор.
 
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