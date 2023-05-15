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Деревья, кустарники и 15 тысяч роз высадили в Минске
15.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Около полутора миллионов цветов, а также деревья и кустарники высаживают в столице Беларуси. В этом году акцент сделали на многолетние растения, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
«Море» из тюльпанов – в самом центре Минска. Цветочную фотозону сразу полюбили жители города и туристы. Лучше яркий фон будет смотреться издалека. Цветочную карту можно составить по всему городу. Клумбы разбивают в парках и на небольших склонах. Все растения пересаживают вместе с грунтом. У каждого цветника – особый узор. Часть растений выставляют в вазонах. К пластмассовым скоро добавятся и другие кашпо.
Первыми яркие кашпо оценят автомобилисты. Уже к середине мая вьющимися петуниями и сурфиниями украсят все дороги столицы. Пока цветы подрастают в Минском парниково-тепличном комбинате. Там растения спасают от заморозков.
В теплицах – более 90 сортов растений. Для города подбирают те, что не боятся пыли и грязи. За ночь до высадки в грунт проводят шоковую закалку. После этого стресс от пересадки будет меньше.
«Бегония вечноцветущая грацилис пользуется большой популярностью, потому что цветет все лето до самых заморозков», – говорит бригадир цветоводов Наталья Севрюкова.
На такие сорта – особый спрос. Пока в день отгружают до 15 тысяч цветов. Через пару недель объемы вырастут в пять раз. Эти цветы появятся на улицах Минска.
«Синеголовник – для нас что-то новенькое, он еще не особо распространен, мы планируем его высадить. Появятся герани,
Акцент – на многолетних растениях. Они дешевле обходятся и цветут дольше. Вслед за ними – взойдут другие растения, и так до осенних заморозков.
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Клумбы разбивают в парках и на небольших склонах. У каждого цветника - особый узор.
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