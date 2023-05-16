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Лукашенко посетил командный пункт ВВС и войск ПВО
16.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко оценил обстановку в воздушном пространстве Беларуси. Президент посетил Центральный командный пункт Военно-воздушных сил и войск ПВО, сообщает «МИР 24».
Сразу по приезде белорусский лидер потребовал навести порядок на территории: обратил внимание на плохое состояние дорог и прилегающих участков. Затем заслушал доклад о выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.
В связи с учениями войск НАТО рядом с белорусской границей дежурство проходит в усиленном режиме. Это касается и охраны всех аэродромов, объектов радиотехнических и зенитных ракетных войск. Проверку сил и средств проводят ежемесячно.
«Наш вид Вооруженных сил справился с поставленной задачей. Результаты подтверждены материалами объективного контроля. В настоящий момент привлекаются дополнительные силы и средства. У нас ежедневно заступают на боевое дежурство по противовоздушной обороне от 750 до 1 тысячи человек в нашем виде Вооруженных сил», – сказал командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Республики Беларусь Андрей Лукьянович.
Ранее во время совещания с представителями силового блока Александр Лукашенко поручил усилить охрану государственной границы.
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Президент Беларуси заслушал доклад о выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.
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