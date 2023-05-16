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Лукашенко посетил командный пункт ВВС и войск ПВО

16.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко посетил командный пункт ВВС и войск ПВО
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Александр Лукашенко оценил обстановку в воздушном пространстве Беларуси. Президент посетил Центральный командный пункт Военно-воздушных сил и войск ПВО, сообщает «МИР 24».

Сразу по приезде белорусский лидер потребовал навести порядок на территории: обратил внимание на плохое состояние дорог и прилегающих участков. Затем заслушал доклад о выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

«Я так понимаю, это режим реального времени? Мы очень часто обсуждаем вопросы безопасности нашего государства, особенно в воздушном пространстве. Как я вижу, сейчас обстановка у нас не критическая. Тем не менее, есть настораживающие факторы. Наши войска находятся в более повышенной готовности. Меня интересует обстановка вокруг страны и, естественно, направления и перспективы развития этой обстановки», – заявил Александр Лукашенко.

Глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко:

У нас остается сильная президентская республика

В связи с учениями войск НАТО рядом с белорусской границей дежурство проходит в усиленном режиме. Это касается и охраны всех аэродромов, объектов радиотехнических и зенитных ракетных войск. Проверку сил и средств проводят ежемесячно.

«Наш вид Вооруженных сил справился с поставленной задачей. Результаты подтверждены материалами объективного контроля. В настоящий момент привлекаются дополнительные силы и средства. У нас ежедневно заступают на боевое дежурство по противовоздушной обороне от 750 до 1 тысячи человек в нашем виде Вооруженных сил», – сказал командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Республики Беларусь Андрей Лукьянович.

Ранее во время совещания с представителями силового блока Александр Лукашенко поручил усилить охрану государственной границы.



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Президент Беларуси заслушал доклад о выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.
 
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