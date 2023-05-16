Лукашенко посетил командный пункт ВВС и войск ПВО

В связи с учениями войск НАТО рядом с белорусской границей дежурство проходит в усиленном режиме. Это касается и охраны всех аэродромов, объектов радиотехнических и зенитных ракетных войск. Проверку сил и средств проводят ежемесячно.

«Наш вид Вооруженных сил справился с поставленной задачей. Результаты подтверждены материалами объективного контроля. В настоящий момент привлекаются дополнительные силы и средства. У нас ежедневно заступают на боевое дежурство по противовоздушной обороне от 750 до 1 тысячи человек в нашем виде Вооруженных сил», – сказал командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Республики Беларусь Андрей Лукьянович.

Ранее во время совещания с представителями силового блока Александр Лукашенко поручил усилить охрану государственной границы.