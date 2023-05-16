«Визуальный менеджмент»: как современный белорусский завод внедрил систему SQPECT и к чему это привело

Источник материала: ProBusiness



Завод ООО «БТВ-Агро». Фото предоставлено героем.

Компания «БТВ-Агро», которая расположена в городе Кобрин Брестской области, выращивает грибницы. Это основное сырье для грибных ферм, где выращивают шампиньоны. От четкой работы производства зависит и успешность компаний-партнеров, поэтому директор предприятия Роман Дубинка много времени уделяет построению четких процессов. Сначала руководитель заинтересовался внедрением бережливого производства, а потом нашел эффективный способ следить за любым процессом на предприятии. Эту систему можно назвать «визуальным менеджментом». Роман Дубинка поделился с «Про бизнес» опытом внедрения необычного инструмента.



Роман Дубинка

Директор ООО «БТВ-Агро»

«Часть чего-то большего»: как нашелся новый инструмент менеджмента

— Раньше белорусские производители привозили грибницу из Польши, но за последний год это стало практически невозможным по двум причинам: санкции и сложности с прохождением границы. Грибница — это биологически активный продукт, который не может транспортироваться на длинные расстояния в течение долгого времени, он просто разогревается и сгорает.

Сегодня наш завод обеспечивает грибницей 6 самых крупных производителей шампиньонов в Беларуси, что дает занятость примерно 5 тысячам человек в целом по отрасли.

Последний год мы с командой активно занимаемся внедрением бережливого производства и инструментов «визуального менеджмента», посещаем белорусские производства, на которых уже внедрены различные инструменты, учимся и внедряем их у себя.

Так на экскурсии в компанию VOX (г. Брест) я увидел в производственном цеху крест безопасности.



Фото с экскурсии на заводе VOX.

Это один из способов визуализации состояния охраны труда. Каждая ячейка показывает, были или нет нарушения правил охраны труда на производстве в ту или иную смену. Зеленый — нарушений нет, красный — была проблема. Таким образом удобно отслеживать не только текущее состояние, но и динамику.

Я решил изучить инструмент поглубже и нашел в сети множество интерпретаций «креста безопасности». Оказалось, что не обязательно ограничиваться двумя цветами в обозначениях, а можно использовать любые. Главное, чтобы была «легенда». Например, такая:





Еще спустя несколько часов я наткнулся на другую табличку, где кроме креста безопасности в таблице были и буквы Q, D, I, P.

Я предположил, что «крест» — это часть чего-то большего. И действительно: спустя еще пару минут я нашел еще более расширенные визуализации и понял, что наткнулся на нечто совершенно новое в менеджменте.

Так я познакомился с инструментом визуального менеджмента SQDIP. Это акроним составленных из заглавных букв Safety, Quality, Delivery, Inventory, Productivity.

При этом, порядок букв можно менять как вам «нравится» (лучше подходит, исходя из потребностей): SQDCP, SQDIP, SQDCPE, SQCD, QDIP, SQDCL, QCD, ESQDCP, EQDCPS, или даже так SheQCPLDCPS (She расшифровывается, как Safety, Health & Environment), SKLEM, +DIP (+ означает крест безопасности) SQCDPS and SQDCPS.

Все зависит от того, какие показатели важны именно для вашей компании.





Пример цифрового дашборда SQDCP разработанного компанией Data Point. Источник: balancedscorecard.ltslean.com

Сперва мы предположили, что это один из первых видов дашборда на основе системы сбалансированных показателей (ССП). Хотя в случае с SQDIP нельзя говорить о сбалансированности. Это, скорее, просто набор универсальных показателей, отражающих разные сферы деятельности компании, из которого вы можете, как из конструктора, собрать свой офлайн-дашборд, не сильно углубляясь в тему KPI и ССП.

Какие показатели выбрала компания

Для нашей компании мы изначально отобрали следующие показатели:

Безопасность. Защита здоровья на первом месте. Без безопасных условий труда невозможно создавать качественный продукт.

Защита здоровья на первом месте. Без безопасных условий труда невозможно создавать качественный продукт. Качество. Наша основная цель — удовлетворить потребности клиента, а для клиента на первом месте качество продукции.

Наша основная цель — удовлетворить потребности клиента, а для клиента на первом месте качество продукции. Доставка. Продукт мы произвели, но, возможно, он просто лег на склад, поэтому именно в разделе «доставка» фиксируется выполнение плана, хотя у вас это может быть раздел «финансы», если вы работаете с отсрочкой и выполнение плана оценивается по приходу денег на расчетный счет.

Продукт мы произвели, но, возможно, он просто лег на склад, поэтому именно в разделе «доставка» фиксируется выполнение плана, хотя у вас это может быть раздел «финансы», если вы работаете с отсрочкой и выполнение плана оценивается по приходу денег на расчетный счет. Оборудование. Один из ключевых факторов, влияющих на качество продукции. Поэтому мы должны отслеживать состояние оборудования на каждом участке, своевременного проводить обслуживание и оперативно устранять неисправности.

Один из ключевых факторов, влияющих на качество продукции. Поэтому мы должны отслеживать состояние оборудования на каждом участке, своевременного проводить обслуживание и оперативно устранять неисправности. Чистота и порядок. Этот критерий может показаться банальным, ведь конечно же должен быть порядок. Но для нашего производства он является критически важным, т.к. от соблюдения стандартов чистоты в нашей отрасли зависит не только качество продукции, но и безопасность клиентов. Недостаточная уборка на компостном заводе может спровоцировать возникновение плесени под названием триходерма, что в лучшем случае повлияет на урожайность и качество грибов, а в худшем — остановит полностью и наше производство, и сбор грибов на фермах для проведения тотальной дезинфекции.



Процесс засева мицелия в компост. Мицелий шампиньона двуспорового очень чувствителен к различным возбудителям и конкурирующим плесневидным грибам, поэтому на этапе засева мы защищаем как мицелий от любых воздействий, так и работников от актиномицетов в компосте. Фото предоставлено героем.

Для каждого показателя мы добавили табличку с замечаниями, чтобы там фиксировать все отклонения от нормы. Однако в процессе работы поняли, что и этой информации нам недостаточно, ведь существуют еще и различные аудиты, планы работ, стандарты, которые напрямую связаны с показателями. Поэтому наш дашборд постепенно разрастался.



Изображение предоставлено героем.

Мы специально использовали обычные листы А4 на магнитах вместо готового стенда с карманами, чтобы понять, какая информация и в каком виде должна быть представлена. К тому же мы могли всегда легко и быстро заменить лист на новый, не трогая остальные.

Промежуточный вариант стенда на производственном участке «ФАЗА 1» крепился прямо на стену при помощи магнитов и постоянно дополнялся другими листами: где-то на клей, где-то на степлер. Таким образом формировалось понимание законченной структуры.



Фото предоставлено героем.

Спустя три месяца успешного тестирования мы поняли, какую информацию хотим видеть на стенде в оперативном режиме:

S (Safety) — БЕЗОПАСНОСТЬ

Показывает состояние охраны труда на производственном участке. Здесь отображаются разные замечания и случаи связанные с обеспечением безопасности и здоровья рабочих на производстве.

Q (Quality) — КАЧЕСТВО

Отображает состояние партии по субъективной оценке технолога, т.к. объективные параметры (влажность, зольность, уровень азота и др.) фиксируется в ERP. Здесь же каждое утро технолог, исходя из своего опыта, изучает партию и ставит ей соответствующую оценку, а анализы из-за особенностей технологии измерений мы получаем в лучшем случае на следующий день.

P (Plan) — ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

Этот блок показывает как сам план на текущую неделю, так и отклонения от этого плана. Учитывая особенности и непостоянство биологических процессов в процессе компостирования, мы решили, что любые отклонения от плана в рамках 10% не существенны и допустимы, если была соблюдена технология производства и на предыдущих этапах отклонений не было.

E (Equipment) — СОСТОЯНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Помогает отлеживать частоту и характер поломок оборудования, длительность и причины простоев, а так же контролировать выполнение регламентированного технического обслуживания оборудования согласно утвержденного графика.

C (Cleanness) — ЧИСТОТА И ПОРЯДОК

Мы внедряем на производстве систему 5S (бережливое производство), поэтому в этом блоке фиксируем любые замечания и отклонения от уже утвержденных стандартов чистоты и вносим предложения по их дальнейшему усовершенствованию.

T (Team) — КОМАНДА

Кроме обычного графика работы на месяц, мы фиксируем состояние нашей команды: начиная от больничных и прогулов, заканчивая планом персонального развития на месяц согласно матрице квалификации.





Текущая версия стенда SQPECT. Изображение предоставлено героем.

В ближайшее время на стенд добавится показатель «F (Finance) — ФИНАНСЫ», где мы будем фиксировать затраты на единицу продукции и соблюдение бюджета.

Плюсы и минусы использования «визуального менеджмента»

На мой взягляд, одним из главных преимуществ использования системы SQPECT является повышение контроля за ключевыми показателями производительности и результативности бизнеса. Это чем-то похоже на систему статистик (графиков) у Александра Высоцкого. SQPECT может отображать информацию о состоянии безопасности, качестве производимой продукции, доставке, состоянии оборудования и его производительности. На основе этой информации руководитель может принимать оперативные решения и улучшать свои бизнес-процессы.

Другим преимуществом использования системы SQPECT является то, что она помогает визуализировать процессы, делает их более понятными и прозрачными для всех участников. Это улучшает коммуникацию между рабочими и помогает менеджменту компании быстро проводить анализ и принимать решения.



Процесс ежедневного заполнения стенда SQPECT Фото предоставлено героем.

Однако, существует и несколько минусов использования дашборда SQPECT.

Во-первых, он может быть сложным для создания и требуют знаний и опыта в разработке системы сбалансированных показателей, дерева целей и системы KPI. Хотя, на мой взгляд, вы всегда можете взять несколько показателей на свой субъективный выбор и уже потом, в процессе работы с ними, понимать, подходят они или нет.

Во-вторых, дашборд SQPECT может быть неэффективным, если он не обновляется регулярно. С одной стороны, это не сложно. Тут больше вопрос дисциплины — чтобы рабочие регулярно вносили оперативные данные, а руководитель своевременно обновлял планы.

Именно поэтому мы уже занялись оцифровкой этой системы и переносом ее в нашу корпоративную ERP-систему, где каждый руководитель будет вносить свои исходные данные (графики работы, планы производства, графики и регламенты обслуживания, чек-листы), а рабочие на своих смартфонах будут пользоваться ими в работе и вносить со своей стороны оперативные данные. Но для меня фломастер и лист бумаги добавляют «души» процессу и мотивируют руководителей всех уровней регулярно посещать Гемба (производственный участок) для их мониторинга не только на экране смартфона, а значит и оценивать состояние дел непосредственно на производстве и лучше понимать реальное состояние дел и принимать более качественные управленческие решения.

В любом случае я убежден, что использование дашборда на основе системы SQPECT значительно улучшит управление бизнес-процессами в любой компании и увеличит ее эффективность буквально за первый месяц использования.