Пятнадцать случаев кори выявили в Беларуси

Лабораторно подтверждены три завозных случая. Остальные заразились вирусом по цепочке. Детей среди заболевших нет. От кори в этой возрастной категории в республике привиты 98%. Возраст заболевших – от 25 до 39 лет.

Первые случаи заболевания корью выявлены в Белгородской области России. Все заболевшие – непривитые граждане.