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Пятнадцать случаев кори выявили в Беларуси
16.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вирус кори официально выявили в Беларуси. Заразились 15 человек, сообщает «МИР 24» со ссылкой на Минздрав страны.
Лабораторно подтверждены три завозных случая. Остальные заразились вирусом по цепочке. Детей среди заболевших нет. От кори в этой возрастной категории в республике привиты 98%. Возраст заболевших – от 25 до 39 лет.
Первые случаи заболевания корью выявлены в Белгородской области России. Все заболевшие – непривитые граждане.
Минздрав Кыргызстана призывает граждан пройти
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Среди заболевших – жители Витебской и Минской области. Врачи проводят полный комплекс санитарных мер.
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