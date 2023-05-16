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Пятнадцать случаев кори выявили в Беларуси

16.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пятнадцать случаев кори выявили в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вирус кори официально выявили в Беларуси. Заразились 15 человек, сообщает «МИР 24» со ссылкой на Минздрав страны.

«Буквально в последние дни у нас появились еще два человека с подозрением на корь. Это жители Витебской и Минской области. Сейчас с этими людьми работают.
Лабораторного результата пока нет. У нас осуществляется полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. От завоза вируса на территорию страны мы не застрахованы», – отметила заведующая отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероника Высоцкая.

Кому и когда нужно привиться от кори?

Рекомендации врача

Лабораторно подтверждены три завозных случая. Остальные заразились вирусом по цепочке. Детей среди заболевших нет. От кори в этой возрастной категории в республике привиты 98%. Возраст заболевших – от 25 до 39 лет.

Первые случаи заболевания корью выявлены в Белгородской области России. Все заболевшие – непривитые граждане.

Минздрав Кыргызстана призывает граждан пройти плановую вакцинацию от кори. В стране с начала года выявлены 286 случаев заражения. Чаще всего заражаются дети дошкольного возраста.



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Среди заболевших – жители Витебской и Минской области. Врачи проводят полный комплекс санитарных мер.
 
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