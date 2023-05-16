Переехала в другую страну и зарабатывает от 3000$ в месяц. Спросили у эксперта, зачем собственники бизнеса сами постигают таргетинг

Источник материала: ProBusiness



Ирина Таркан. Фото из личного архива

Минчанка Ирина Таркан помогает бизнесу расти с помощью таргетированной рекламы, а своим ученикам честно и справедливо зарабатывать на этом. О том, почему Ирина считает таргет одним из лучших способов продвижения бизнеса и как она создала свою онлайн-школу — читайте в этом материале.

«В офисе 5 дней в неделю по 8 часов — это не для меня»

— Больше 10 лет у меня была обычная офисная работа — программистом в банковской сфере. Но в 2019 году я вышла в декрет и больше не вернулась. Многим подходит трудиться в офисе 5 дней в неделю по 8 часов, но это не для меня.

Я перебирала разные варианты, как начать работать на себя, и остановилась на профессии таргетолога. В ней, как мне кажется, сошлись все аспекты:

Достойный заработок — сейчас мой доход составляет 3000 $ в месяц на настройке таргетированной рекламы;

Работа действительно приносит пользу — с помощью таргета я привожу реальных покупателей любому бизнесу за небольшую стоимость.

Я прошла обучение на специализированных курсах и начала оказывать услуги бизнесу. Работала и с клиентами, у которых был печальный опыт сотрудничества с недобросовестными таргетологами. И тогда начала задумываться, как могу исправить это. Ведь предпринимателей много, а я одна — я физически не смогу помочь всем.

«Предприниматели тоже приходят обучаться — это отдельная категория»

Поняла, что компетенций и опыта достаточно, чтобы обучать своему ремеслу других людей, и создала онлайн-школу по таргетированной рекламе PROTARGET. Я хотела поделиться своими знаниями и навыками, чтобы как можно больше людей смогли зарабатывать на этом — как таргетологи, так и предприниматели.





Кстати, бизнесмены тоже приходят ко мне обучаться — это отдельная категория студентов. Получаю, например, такие запросы:

«Я предприниматель. Занимаюсь брендовой одеждой из Европы, а также занимаюсь советскими елочными игрушками и антиквариатом!»;

«Имею свою фотостудию, сама фотограф и для начала хочу на курсе начать продвижение своей фотостудии»;

«Я ремесленник, который давно уже превратил хобби в любимую работу. Занимаюсь мыловарением около 8 лет. Конечно же, продаю свои работы как оффлайн на ярмарках, так и онлайн в Инстаграм, немного ВК и сейчас ещё в ОК»;

«У меня свой бизнес: салоны красоты. Так как кризис очень сильно на мне отразился, я решила прийти на курс для себя и, возможно, поменять направление работы»;

«Я в статусе самозанятого. Шью и развиваю свой бренд детских аксессуаров. Увлекаюсь флористикой».

Это все — заявки от моих учеников, которые теперь продвигают свой бизнес через таргетированную рекламу.

«Грамотный специалист настроит рекламную кампанию так круто, что деньги на его зарплату отобьются в 5−10 раз»

Предприниматели могут нанять таргетологов, но приходят учиться самостоятельно. И вот почему так происходит:

1. Не всегда у предпринимателей есть достаточно денег на продвижение. Таргетолог-новичок берет от 150 $ в месяц за один проект, а более опытный специалист — еще больше, от 250−300 $.

Если бизнес только начинает развиваться и есть лишь определенная сумма на продвижение, можно научиться самостоятельно настраивать рекламную кампанию и вложить все деньги в рекламный бюджет.

Расскажу на примере своего клиента.

Олеся занимается своим питомником собак. Чтобы повысить узнаваемость бренда и набрать целевых подписчиков, она пришла ко мне и обучилась таргетированной рекламе. За тестовый период Олеся получила следующие результаты:

- Период рекламной кампании: 3 дня;

- Затрачено на рекламу: 30,37 $;

- Количество подписчиков: +45;

- Цена за одного подписчика: 0,67 $;

- Начато целевых переписок: 36.

Важно понимать, что реклама приводит целевых людей, которые заинтересованы в вашем товаре или услуге. А вот состоится продажа или нет — зависит от самого бизнеса и менеджера по продажам в большей степени, а не от таргетированной рекламы.

2. Иногда сложно сразу найти подходящего таргетолога. Например, предпринимательница Евгения успешно работала с нашей ученицей, пока та не ушла в декрет. После этого Евгения долго и упорно искала таргетологов, перебрала 3 подрядчиков и в итоге решила сама научиться настраивать таргет для своего бизнеса: «Теперь я разбираюсь в этой сфере и могу объективно оценивать чужую работу».

В своем блоге в Instagram я делюсь полезными фишками, лайфхаками и рассказываю, как настроить рекламу, которая выведет бизнес на новый уровень.

3. Некоторые ученики понимают, что фриланс им нравится гораздо больше, чем ведение своего бизнеса — да, и такое бывает. Многим подходит быть исполнителем. И когда ты можешь зарабатывать на этом от 1000 $ в месяц, затрачивая всего пару часов в день, это очень подкупает.

«Если хотите чтобы ваш бизнес рос и развивался, нет смысла на этом экономить». Грамотный специалист настроит рекламную кампанию так круто, что все затраченные деньги на зарплату отобьются в 5−10 раз. А собственник или руководитель сэкономит время и сможет применить его для решения других задач, где требуется непосредственное участие.

«Нужно изучить базовые принципы таргетированной рекламы, а алгоритмы — помогут»

Таргет — это простой и качественный инструмент продвижения бизнеса. Например, в Facebook выстроены алгоритмы, которые облегчают работу с рекламой и делают ее еще эффективнее. Алгоритмы сами находят аудиторию, отслеживают первые десять кликов и оптимизируются под них — далее реклама будет показываться похожим пользователям. То есть таким, которые с наибольшей вероятностью заинтересуются этой рекламой. Вот почему вам постоянно попадается реклама товаров и услуг, которыми вы недавно интересовались — алгоритмы видят все.

Целевые действия могут быть разные: кликнули на рекламу, написали сообщение, заполнили лид-форму — всё зависит от вашего запроса. Если в неделю совершается 50 целевых действий, алгоритм проходит обучение, фильтрует пользователей по интересам, поведенческим факторам, географии и другим параметрам и дает стабильные результаты рекламной кампании.

Все, что требуется от человека: изучить базовые принципы работы таргетированной рекламы, а алгоритмы уже потом помогут.

Виктория пришла ко мне на обучение, чтобы продвигать бизнес мужа — установка спутникового ТВ. За тестовый период Виктория получила следующие результаты:

- Период рекламной кампании: 20 дней;

- Затрачено на рекламу: 135 $;

- Прибыль: 2 продажи на сумму 260 $ + 10 заявок на установку ТВ весной, т.к. основная целевая аудитория — дачники;

- Начато целевых переписок: 61;

- Цена за переписку: 0,94 $;

- Посещаемость на сайте: 1174 чел./20 дней (до запуска рекламной кампании — 150 чел./мес).

Павел — владелец бизнеса по созданию интерьерных карт мира из дерева. С помощью таргета он захотел привлекать целевых подписчиков, повысить узнаваемость бренда и получить заявки на изготовление карт мира.

За тестовый период Павел получил следующие результаты:

- Период рекламной кампании: 4 дня;

- Затрачено на рекламу: 37 $;

- Прибыль: 2 заказа на сумму 142 $;

- Начато целевых переписок: 23;

- Количество подписчиков: +73;

- Цена за одного подписчика: 0,5 $.





«Все, что требуется, — это желание учиться»

Я сама прошла множество обучений и знаю, как бывает непросто разобраться в новом для себя направлении.

Поэтому первое, на что я опиралась, создавая свою онлайн-школу PROTARGET — сделать обучение максимально понятным, доступным и удобным.

Методология курса создана таким образом, чтобы последовательно вводить человека в принципы работы таргетолога. Даже если он никогда раньше не слышал о таргетированной рекламе. Все, что требуется от человека: это желание учиться, доступ в Интернет, компьютер или ноутбук.

Обучение проходит на специальной образовательной платформе GETCOURSE с понятным интерфейсом.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

есть важное правило: обучение только на реальных проектах, с реальными клиентами, которые выделяют только рекламный бюджет на продвижение. Я знаю, что на многих курсах даётся только теория, а дальше человек сам учится искать клиентов, но в моей онлайн-школе поиск проекта начинается с первого дня учёбы. Начинающие таргетологи берут себе клиентов, а предприниматели уже начинают продвигать свой бизнес — все знания сразу же закрепляются на практике.

Ко мне часто обращаются за моими стажёрами и учениками, потому что уже на курсе они получают превосходные результаты. Если вам нужен человек, который бесплатно настроит таргетированную рекламу для вашего бизнеса, свяжитесь со мной в Instagram .

Работа над вашим проектом будет проходить под руководством опытного куратора, а от вас потребуются деньги только на рекламный бюджет, саму работу таргетолога оплачивать не нужно.

В заключение хочу сказать, что таргетированная реклама доступна каждому, и изучить ее может любой человек — даже тот, кто никогда раньше не дружил с компьютером. Это понятный и качественный инструмент развития бизнеса, который приводит целевых клиентов по низкой стоимости в сравнении с другими способами продвижения. Научившись настраивать таргетированную рекламу, вы никогда не останетесь без клиентов, чем бы вы не занимались.