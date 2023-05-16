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Переехала в другую страну и зарабатывает от 3000$ в месяц. Спросили у эксперта, зачем собственники бизнеса сами постигают таргетинг
16.05.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Минчанка
«В офисе 5 дней в неделю по 8 часов — это не для меня»
— Больше 10 лет у меня была обычная офисная работа — программистом в банковской сфере. Но в 2019 году я вышла в декрет и больше не вернулась. Многим подходит трудиться в офисе 5 дней в неделю по 8 часов, но это не для меня.
Я перебирала разные варианты, как начать работать на себя, и остановилась на профессии таргетолога. В ней, как мне кажется, сошлись все аспекты:
Я прошла обучение на специализированных курсах и начала оказывать услуги бизнесу. Работала и с клиентами, у которых был печальный опыт сотрудничества с недобросовестными таргетологами. И тогда начала задумываться, как могу исправить это. Ведь предпринимателей много, а я одна — я физически не смогу помочь всем.
«Предприниматели тоже приходят обучаться — это отдельная категория»
Поняла, что компетенций и опыта достаточно, чтобы обучать своему ремеслу других людей, и создала онлайн-школу по таргетированной рекламе PROTARGET. Я хотела поделиться своими знаниями и навыками, чтобы как можно больше людей смогли зарабатывать на этом — как таргетологи, так и предприниматели.
Кстати, бизнесмены тоже приходят ко мне обучаться — это отдельная категория студентов. Получаю, например, такие запросы:
Это все — заявки от моих учеников, которые теперь продвигают свой бизнес через таргетированную рекламу.
«Грамотный специалист настроит рекламную кампанию так круто, что деньги на его зарплату отобьются в 5−10 раз»
Предприниматели могут нанять таргетологов, но приходят учиться самостоятельно. И вот почему так происходит:
1. Не всегда у предпринимателей есть достаточно денег на продвижение. Таргетолог-новичок берет от 150 $ в месяц за один проект, а более опытный специалист — еще больше, от 250−300 $.
Если бизнес только начинает развиваться и есть лишь определенная сумма на продвижение, можно научиться самостоятельно настраивать рекламную кампанию и вложить все деньги в рекламный бюджет.
Расскажу на примере своего клиента.
Олеся занимается своим питомником собак. Чтобы повысить узнаваемость бренда и набрать целевых подписчиков, она пришла ко мне и обучилась таргетированной рекламе. За тестовый период Олеся получила следующие результаты:
- Период рекламной кампании: 3 дня;
Важно понимать, что реклама приводит целевых людей, которые заинтересованы в вашем товаре или услуге.А вот состоится продажа или нет — зависит от самого бизнеса и менеджера по продажам в большей степени, а не от таргетированной рекламы.
2. Иногда сложно сразу найти подходящего таргетолога. Например, предпринимательница Евгения успешно работала с нашей ученицей, пока та не ушла в декрет. После этого Евгения долго и упорно искала таргетологов, перебрала 3 подрядчиков и в итоге решила сама научиться настраивать таргет для своего бизнеса: «Теперь я разбираюсь в этой сфере и могу объективно оценивать чужую работу».
В своем
3. Некоторые ученики понимают, что фриланс им нравится гораздо больше, чем ведение своего бизнеса — да, и такое бывает. Многим подходит быть исполнителем. И когда ты можешь зарабатывать на этом от 1000 $ в месяц, затрачивая всего пару часов в день, это очень подкупает.
«Если хотите чтобы ваш бизнес рос и развивался, нет смысла на этом экономить».Грамотный специалист настроит рекламную кампанию так круто, что все затраченные деньги на зарплату отобьются в 5−10 раз. А собственник или руководитель сэкономит время и сможет применить его для решения других задач, где требуется непосредственное участие.
«Нужно изучить базовые принципы таргетированной рекламы, а алгоритмы — помогут»
Таргет — это простой и качественный инструмент продвижения бизнеса. Например, в Facebook выстроены алгоритмы, которые облегчают работу с рекламой и делают ее еще эффективнее. Алгоритмы сами находят аудиторию, отслеживают первые десять кликов и оптимизируются под них — далее реклама будет показываться похожим пользователям. То есть таким, которые с наибольшей вероятностью заинтересуются этой рекламой. Вот почему вам постоянно попадается реклама товаров и услуг, которыми вы недавно интересовались — алгоритмы видят все.
Целевые действия могут быть разные: кликнули на рекламу, написали сообщение, заполнили лид-форму — всё зависит от вашего запроса. Если в неделю совершается 50 целевых действий, алгоритм проходит обучение, фильтрует пользователей по интересам, поведенческим факторам, географии и другим параметрам и дает стабильные результаты рекламной кампании.
Все, что требуется от человека: изучить базовые принципы работы таргетированной рекламы, а алгоритмы уже потом помогут.
Виктория пришла ко мне на обучение, чтобы продвигать бизнес мужа — установка спутникового ТВ. За тестовый период Виктория получила следующие результаты:
- Период рекламной кампании: 20 дней;
Павел — владелец бизнеса по созданию интерьерных карт мира из дерева. С помощью таргета он захотел привлекать целевых подписчиков, повысить узнаваемость бренда и получить заявки на изготовление карт мира.
За тестовый период Павел получил следующие результаты:
- Период рекламной кампании: 4 дня;
«Все, что требуется, — это желание учиться»
Я сама прошла множество обучений и знаю, как бывает непросто разобраться в новом для себя направлении.
Поэтому первое, на что я опиралась, создавая свою
Методология курса создана таким образом, чтобы последовательно вводить человека в принципы работы таргетолога. Даже если он никогда раньше не слышал о таргетированной рекламе. Все, что требуется от человека: это желание учиться, доступ в Интернет, компьютер или ноутбук.
Обучение проходит на специальной образовательной платформе GETCOURSE с понятным интерфейсом.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
В
Ко мне часто обращаются за моими стажёрами и учениками, потому что уже на курсе они получают превосходные результаты. Если вам нужен человек, который бесплатно настроит таргетированную рекламу для вашего бизнеса, свяжитесь со мной в
Работа над вашим проектом будет проходить под руководством опытного куратора, а от вас потребуются деньги только на рекламный бюджет, саму работу таргетолога оплачивать не нужно.
В заключение хочу сказать, что таргетированная реклама доступна каждому, и изучить ее может любой человек — даже тот, кто никогда раньше не дружил с компьютером. Это понятный и качественный инструмент развития бизнеса, который приводит целевых клиентов по низкой стоимости в сравнении с другими способами продвижения. Научившись настраивать таргетированную рекламу, вы никогда не останетесь без клиентов, чем бы вы не занимались.
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Переехала в другую страну и зарабатывает от 3000$ в месяц. Спросили у эксперта, зачем собственники бизнеса сами постигают таргетинг
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