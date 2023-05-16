Количество укушенных клещами выросло в три раза в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Беларуси насекомые в этом году активнее, чем в прошлом. Выросло количество пострадавших, передает телеканал «МИР 24».

Укушенных в три раза больше, чем было в прошлом году. Всего более двух тысяч человек. Сезон клещей в этом году начался необычно рано – еще в феврале. Самые опасные инфекции, которые разносят представители класса паукообразных – клещевой энцефалит и болезнь Лайма.

О симптомах заражения при укусе клеща

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