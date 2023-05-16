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Количество укушенных клещами выросло в три раза в Беларуси

16.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Количество укушенных клещами выросло в три раза в Беларуси
 МТРК «Мир»

В Беларуси насекомые в этом году активнее, чем в прошлом. Выросло количество пострадавших, передает телеканал «МИР 24».

Укушенных в три раза больше, чем было в прошлом году. Всего более двух тысяч человек. Сезон клещей в этом году начался необычно рано – еще в феврале. Самые опасные инфекции, которые разносят представители класса паукообразных – клещевой энцефалит и болезнь Лайма.

О симптомах заражения при укусе клеща

Предостережения врача
«За четыре месяца этого года у нас сезон только начинается именно по заболеваемости. За апрель месяц два случая клещевого энцефалита зарегистрировано, и более 200 случаев боррелиоза, но большинство из них – это хронические формы, так как заражение происходило в прошлом году», – отметила энтолог Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Яшкова.

Санитарные врачи составили список опасных мест в Минске. Это 16 зеленых зон и шесть пляжей. До 21-го мая территории должны быть обработаны противоклещевыми составами.



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Теги: Минск
 
 
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В апреле были зарегистрированы два случая клещевого энцефалита.
 
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