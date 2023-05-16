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Количество укушенных клещами выросло в три раза в Беларуси
16.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Беларуси насекомые в этом году активнее, чем в прошлом. Выросло количество пострадавших, передает телеканал «МИР 24».
Укушенных в три раза больше, чем было в прошлом году. Всего более двух тысяч человек. Сезон клещей в этом году начался необычно рано – еще в феврале. Самые опасные инфекции, которые разносят представители класса паукообразных – клещевой энцефалит и болезнь Лайма.
Санитарные врачи составили список опасных мест в Минске. Это 16 зеленых зон и шесть пляжей. До 21-го мая территории должны быть обработаны противоклещевыми составами.
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В апреле были зарегистрированы два случая клещевого энцефалита.
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