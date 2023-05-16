Более 50 тысяч абитуриентов зачислят в белорусские вузы в 2023 году

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новые правила приема в вузы ввели в Беларуси. В стране готовятся к вступительной кампании. Лишь полторы тысячи абитуриентов поступят без экзаменов. Это победители различных олимпиад. Как будут сдавать остальные, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Тесты по русскому языку Соня Занковец может пройти без ошибок даже спросонья. Знает все правила и исключения. Недавно победила в олимпиаде, а это значит, централизованный экзамен по языку сдавать ей не нужно. За него автоматом 100 баллов.

«Готовится я стала даже, наверное, в начальной школе, потому что уже знала, что русский язык – это то, что мне нравится, и в особенности русская литература. Я думала, что пойду в медицину с самого детства, поэтому мне не пришлось долго думать, хочу продолжить семейную профессию. Мне нужно сдать ЦЭ по биологии и ЦТ по химии», – сказала победительница городского этапа республиканской олимпиады по русскому языку Соня Занковец.

Александра Клизович мечтает стать юристом и тоже любит языки. Победила в олимпиаде по белорусскому. Готовилась четыре года. Уверена, что с таким уровнем знаний экзамен бы сдала на высший балл.



«Я решала уже тесты прошлых лет, и оно достаточно легкое, особенно, если учитывать задания олимпиады так вообще, как орешки. Уже годами занимаюсь олимпиадой и как-то вопрос уже даже не стоял, участвовать или не участвовать, просто идешь и участвуешь», – отметила победительница городского этапа республиканской олимпиады.