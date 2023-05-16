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Погода в СНГ: Жара и грозы в Казахстане, солнце и тополиный пух в Армении
16.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Переменная облачность и плюс 22 градуса ожидается сегодня в Москве. О погоде в странах Содружества – корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
В Казахстане зарядили дожди. Сильный ветер пронесет грозовые тучи почти по всей стране. При этом на юге жара до плюс 35 градусов, а вот на востоке ночью температура упадет до 3 градусов. Актау после сильного дождя утром превратился в Венецию. Жители мучаются – пройти невозможно, тем более с колясками. Автомобилисты боятся за свои машины: если вода попадет в двигатель, может случиться гидроудар. А некоторым теперь придется делать ремонт дома. Вода просочилась через потолок, и обои уже не спасти. Сейчас главное – устранить сырость. Коммунальные службы борются с последствиями ливней. Но в прогнозе синоптиков снова дожди. В Мангистау осадки продлятся до 19 мая.
Беларусь
Ясная погода в Беларуси сменилась пасмурной. Во многих районах дожди, местами грозы и ветер до 14 метров в секунду. Но по-прежнему тепло. Днем в Минске воздух прогреется до 22 градусов. После сильного весеннего половодья реки снова начали входить в русла. Спад уровня воды – до 26 сантиментов в сутки. От паводков все еще страдают некоторые районы Гомельской и Витебской областей. Но, по словам гидрологов, к концу недели ситуация изменится.
Армения
В Армении сегодня выглянуло солнце. Ясная погода, такая редкая для этой весны, ожидается в течение всего дня. В целом немного потеплеет. В Ереване до плюс 22-х, а в Гегаркунике всего 12 градусов, в горных районах Арагацотна 14. Наступило сложное время для аллергиков: полетел тополиный пух. Медики советуют по возможности не находиться на улице во время сильного ветра, закрывать окна в помещениях и делать влажную уборку.
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В Беларуси после сильного весеннего половодья реки снова начали входить в русла.
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