Погода в СНГ: Жара и грозы в Казахстане, солнце и тополиный пух в Армении

Беларусь

Ясная погода в Беларуси сменилась пасмурной. Во многих районах дожди, местами грозы и ветер до 14 метров в секунду. Но по-прежнему тепло. Днем в Минске воздух прогреется до 22 градусов. После сильного весеннего половодья реки снова начали входить в русла. Спад уровня воды – до 26 сантиментов в сутки. От паводков все еще страдают некоторые районы Гомельской и Витебской областей. Но, по словам гидрологов, к концу недели ситуация изменится.

Армения

В Армении сегодня выглянуло солнце. Ясная погода, такая редкая для этой весны, ожидается в течение всего дня. В целом немного потеплеет. В Ереване до плюс 22-х, а в Гегаркунике всего 12 градусов, в горных районах Арагацотна 14. Наступило сложное время для аллергиков: полетел тополиный пух. Медики советуют по возможности не находиться на улице во время сильного ветра, закрывать окна в помещениях и делать влажную уборку.