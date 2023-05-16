О чем пишут мировые СМИ: открытие Каннского фестиваля и сброс воды из АЭС «Фукусима»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Каннах стартует 76-й кинофестиваль. Откроет программу фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли, сообщает France24 . Также ожидается премьера картины «Индиана Джонс и циферблат судьбы» с Харрисоном Фордом. Мартин Скорсезе представит свою последнюю работу «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро. Фестиваль продлится до 27 мая. На главную награду «Золотая пальмовая ветвь» претендует 21 фильм. Жюри возглавляет прошлогодний победитель Рубен Остлунд («Треугольник печали»), также в состав входят голливудские звезды Бри Ларсон и Пол Дано.

В Японии прошли протесты против сброса воды с АЭС «Фукусима» в море. Местное коммунальное предприятие почти завершило строительство необходимых для этого сооружений, сброс планируют начать летом 2023 года, сообщает ABC News . Предполагается, что высокорадиоактивная вода будет обработана перед тем, как попасть в окружающую среду. Но, по словам протестующих, некоторое количество радиации в ней все же сохранится, и это опасно для морских экосистем. Также протест выразили соседние государства, включая Южную Корею, Китай и островные государства Тихого океана.

В Казахстане построят гипермагистраль «Запад-Восток». С ее помощью трафик из КНР будет попадать в Европейский Союз», сообщает «Казахстанская правда» . Также разработают центр обрабатывания информации для хранения транзита и прохождения международного трафика. Кроме того, в Казахстане планируют проложить волоконно-оптические линии связи. Линии длиной до 400 км пройдут по дну Каспия. Как отметили в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, правительство намерено превратить страну в цифровой хаб, и такие проекты будут этому способствовать.

Белорусские строители возведут школу в Суздале (Владимирская область). Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым, сообщает БелТА . Работы планируют доверить подрядчику РУП «Белстройцентр». Объект будет сдан в эксплуатацию к 1 сентября 2024 года.