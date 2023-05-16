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О чем пишут мировые СМИ: открытие Каннского фестиваля и сброс воды из АЭС «Фукусима»

16.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Каннах стартует 76-й кинофестиваль. Откроет программу фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли, сообщает France24. Также ожидается премьера картины «Индиана Джонс и циферблат судьбы» с Харрисоном Фордом. Мартин Скорсезе представит свою последнюю работу «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро. Фестиваль продлится до 27 мая. На главную награду «Золотая пальмовая ветвь» претендует 21 фильм. Жюри возглавляет прошлогодний победитель Рубен Остлунд («Треугольник печали»), также в состав входят голливудские звезды Бри Ларсон и Пол Дано.

В Японии прошли протесты против сброса воды с АЭС «Фукусима» в море. Местное коммунальное предприятие почти завершило строительство необходимых для этого сооружений, сброс планируют начать летом 2023 года, сообщает ABC News. Предполагается, что высокорадиоактивная вода будет обработана перед тем, как попасть в окружающую среду. Но, по словам протестующих, некоторое количество радиации в ней все же сохранится, и это опасно для морских экосистем. Также протест выразили соседние государства, включая Южную Корею, Китай и островные государства Тихого океана.

В Казахстане построят гипермагистраль «Запад-Восток». С ее помощью трафик из КНР будет попадать в Европейский Союз», сообщает «Казахстанская правда». Также разработают центр обрабатывания информации для хранения транзита и прохождения международного трафика. Кроме того, в Казахстане планируют проложить волоконно-оптические линии связи. Линии длиной до 400 км пройдут по дну Каспия. Как отметили в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, правительство намерено превратить страну в цифровой хаб, и такие проекты будут этому способствовать.

Белорусские строители возведут школу в Суздале (Владимирская область). Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым, сообщает БелТА. Работы планируют доверить подрядчику РУП «Белстройцентр». Объект будет сдан в эксплуатацию к 1 сентября 2024 года.

В Кыргызстане повысят пособие по беременности и родам. С 1 января 2024 года его размер составит 2 тысячи сомов, сообщает 24.kg. Пособие выплачивается работающим женщинам. Сейчас пособие за первые 10 рабочих дней выплачивается в размере 100% заработной платы за счет работодателя, а с 11-го рабочего дня – в размере 10 расчетных показателей (1 тысяча сомов) в месяц за счет средств республиканского бюджета. Также в Кыргызстане стартует кампания «Права беременных». В ее ходе будущим мамам разъяснят, на какие услуги, пособия и льготы они имеют право.



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Каннский фестиваль открывается новым фильмом Джонни Деппа. Сброс воды из японской АЭС «Фукусима» планируют начать летом 2023 года.
 
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