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Президент Беларуси предложил губернатору Владимирской области создавать совместные предприятия

16.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси предложил губернатору Владимирской области создавать совместные предприятия
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Президент Беларуси обсудил с губернатором Владимирской области России расширение сотрудничества, в том числе в импортозамещении и промышленной кооперации, сообщает «МИР 24».

Александр Лукашенко отметил динамику роста взаимного товарооборота. Он в прошлом году увеличился на 20% и составил 400 миллионов долларов. Основное в торговле – продукция химической промышленности и продовольствие. Белорусский лидер предложил Александру Авдееву создавать совместные предприятия и делать акцент на замещении импорта.

«Убежден, что ваш первый визит в нашу страну в статусе руководителя российского региона позволит на месте быстро определиться с потребностями, найти нужных поставщиков, заключить новые контракты. Наше правительство ориентировано на то, чтобы оказать вам максимальное содействие», – заявил Лукашенко.

В ходе визита делегация Владимирской области уже заключила больше десятка контрактов с белорусскими партнерами.

В апреле Минск посетил губернатор Калужской области Владислав Шапша. В ходе встречи Александр Лукашенко заявил, что Минск и Калуга должны преодолеть торговую планку в миллиард долларов.

На встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым президент Беларуси также призвал укреплять партнерство, в том числе, в сельском хозяйстве и туризме. Глобальным общим проектом стало развитие контейнерных перевозок благодаря порту Бронка. Там планируют обработать больше семи миллионов тонн грузов из Беларуси.



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Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко и Александр Авдеев отметили рост товарооборота, который в прошлом году достиг 400 млн долларов.
 
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