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Президент Беларуси предложил губернатору Владимирской области создавать совместные предприятия
16.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси обсудил с губернатором Владимирской области России расширение сотрудничества, в том числе в импортозамещении и промышленной кооперации, сообщает «МИР 24».
Александр Лукашенко отметил динамику роста взаимного товарооборота. Он в прошлом году увеличился на 20% и составил 400 миллионов долларов. Основное в торговле – продукция химической промышленности и продовольствие. Белорусский лидер предложил Александру Авдееву создавать совместные предприятия и делать акцент на замещении импорта.
В ходе визита делегация Владимирской области уже заключила больше десятка контрактов с белорусскими партнерами.
В апреле Минск посетил
На встрече
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Александр Лукашенко и Александр Авдеев отметили рост товарооборота, который в прошлом году достиг 400 млн долларов.
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