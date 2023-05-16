Президент Беларуси предложил губернатору Владимирской области создавать совместные предприятия

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси обсудил с губернатором Владимирской области России расширение сотрудничества, в том числе в импортозамещении и промышленной кооперации, сообщает «МИР 24».

Александр Лукашенко отметил динамику роста взаимного товарооборота. Он в прошлом году увеличился на 20% и составил 400 миллионов долларов. Основное в торговле – продукция химической промышленности и продовольствие. Белорусский лидер предложил Александру Авдееву создавать совместные предприятия и делать акцент на замещении импорта.

«Убежден, что ваш первый визит в нашу страну в статусе руководителя российского региона позволит на месте быстро определиться с потребностями, найти нужных поставщиков, заключить новые контракты. Наше правительство ориентировано на то, чтобы оказать вам максимальное содействие», – заявил Лукашенко.