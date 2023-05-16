|
Нейросеть приняла участие в создании туристических маршрутов в Беларуси
16.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
211 новых туристических маршрутов появилось в Беларуси. Среди них традиционные и самые необычные. Некоторые были созданы с помощью нейросети, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Отдохнуть от цивилизации и освоить навыки предков: школьники погружаются в историю прямо во время экскурсии. Пойменные луга, река, болота и дюны –четыре ландшафта за полтора километра. Их можно пройти даже людям с ограниченными возможностями.
«Мы стараемся ежегодно очищать от ивняка до нескольких десятков гектар, чтобы болото приобрело свой естественный вид низинного осокового открытого типа. Мы сделали так, что тропа приспособлена, на коляске можно проехать. Либо та же мама с коляской приехала. У меня дети на беговеле здесь ездят. Мы постарались сделать так, чтобы она была инклюзивная», – пояснила специалист по туризму республиканского биологического заказника «Споровский» Алена Ополько.
На болоте водятся 196 видов птиц, 35 из них из Красной книги. А ради вертлявой камышевки, самой редкой певчей птицы Европы, туристы приезжают с других континентов. Можно побывать на станции кольцевания пернатых.
Вокруг экотропы обустроили целый туристический кластер. Для гостей байдарки, спортивные игры и даже козотерапия.
«Наши козы с малого приучены к людям. Они ласковые, они любят, они ждут своих зрителей. От общения, от кормления, от поглаживания даже мигрени проходят. Поэтому это настоящая козотерапия. Мы производим: вышли на линию «Сырные закуски». Туристы могут попробовать эти закуски. Мы даем мастер-классы проводим ароматерапию, фототерапию», – рассказала директор Высоковского эколого-этнографического центра Наталья Строк.
На ферме шесть пород, это 150 коз. У всех имена. Единорожка – местный талисман. Пока держишь, загадываешь желание. И это не все. На козьей ферме можно за день научиться белорусскому сельском быту. Краткий инструктаж, и молоко на завтрак готово.
Обойти все туристические локации сложно. Найти лучшие помогает нейросеть. На основе запросов и отзывов туристов на сайте она формирует оптимальные маршруты. Сайт создал учитель математики из Кобрина Виктор Логвинович.
«На сайт добавляется информация, добавляются места. Можно вручную составлять туристические маршруты, но это слишком долго. А с помощью нейронной сети можно все объекты проанализировать, посмотреть, какие объекты популярны. Благодаря этому создать новые туристические маршруты. И если какой-то объект популярен, будем сразу говорить о том, чтобы вкладывать сюда деньги для развития», – пояснил разработчик нейронных сетей.
Виктор Логвинович разработал еще одну нейронную сеть, которая помогает совершить экскурсию в прошлое. Черно-белые фотографии она преобразует в цветные. Так энтузиаст воссоздает довоенный облик Кобрина. Фотографии присылают пользователи со всего мира. После обработки их публикуют на туристическом сайте города.
Всего в Беларуси более тысячи экскурсоводов и более 200 гидов-переводчиков. Наибольшее количество – в Гродненской и Брестской областях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В республике работают более тысячи экскурсоводов и 200 гидов-переводчиков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)