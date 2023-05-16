Нейросеть приняла участие в создании туристических маршрутов в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

211 новых туристических маршрутов появилось в Беларуси. Среди них традиционные и самые необычные. Некоторые были созданы с помощью нейросети, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Отдохнуть от цивилизации и освоить навыки предков: школьники погружаются в историю прямо во время экскурсии. Пойменные луга, река, болота и дюны –четыре ландшафта за полтора километра. Их можно пройти даже людям с ограниченными возможностями.

«Мы стараемся ежегодно очищать от ивняка до нескольких десятков гектар, чтобы болото приобрело свой естественный вид низинного осокового открытого типа. Мы сделали так, что тропа приспособлена, на коляске можно проехать. Либо та же мама с коляской приехала. У меня дети на беговеле здесь ездят. Мы постарались сделать так, чтобы она была инклюзивная», – пояснила специалист по туризму республиканского биологического заказника «Споровский» Алена Ополько.

На болоте водятся 196 видов птиц, 35 из них из Красной книги. А ради вертлявой камышевки, самой редкой певчей птицы Европы, туристы приезжают с других континентов. Можно побывать на станции кольцевания пернатых.

«Одна из больших проблем человечества, что природа сейчас под большим таким давлением находится. И очень бы хотелось помогать как-то в ее сохранении», – сказала школьница Светлана Ковалевич.

Вокруг экотропы обустроили целый туристический кластер. Для гостей байдарки, спортивные игры и даже козотерапия.

«Наши козы с малого приучены к людям. Они ласковые, они любят, они ждут своих зрителей. От общения, от кормления, от поглаживания даже мигрени проходят. Поэтому это настоящая козотерапия. Мы производим: вышли на линию «Сырные закуски». Туристы могут попробовать эти закуски. Мы даем мастер-классы проводим ароматерапию, фототерапию», – рассказала директор Высоковского эколого-этнографического центра Наталья Строк.