Единые подходы к изучению истории страны сформируют в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Общие подходы к изучению истории страны: по поручению Александра Лукашенко в Беларуси разрабатывают рекомендации по единой госполитике в этой области, передает «МИР 24».

Задача возложена на Республиканский совет при Администрации президента. Он состоит из ученых, общественных деятелей и политиков. По словам экспертов, выработаны основные подходы к сохранению исторической памяти. Теперь важно воплощать их на практике, переносить в разные сферы общественной жизни.