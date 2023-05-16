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Единые подходы к изучению истории страны сформируют в Беларуси
16.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Общие подходы к изучению истории страны: по поручению Александра Лукашенко в Беларуси разрабатывают рекомендации по единой госполитике в этой области, передает «МИР 24».
Задача возложена на Республиканский совет при Администрации президента. Он состоит из ученых, общественных деятелей и политиков. По словам экспертов, выработаны основные подходы к сохранению исторической памяти. Теперь важно воплощать их на практике, переносить в разные сферы общественной жизни.
«Их надо внедрять в систему образования, в систему учреждений культуры, в экскурсионную работу. Чтобы все работало слаженно, как целостный механизм по продвижению наших взглядов на наше историческое прошлое. Не откуда-то со стороны, не каких-то искаженных или фальсифицированных, а объективных с точки зрения белорусского народа, белорусской государственности», – пояснил ректор Академии управления при президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович.
Республиканский совет по исторической политике создан по распоряжению президента в феврале прошлого года.
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Задача возложена на Республиканский совет по исторической политике при Администрации президента.
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