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Матвиенко и Алейник заявили об укреплении российско-белорусской интеграции
16.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Валентина Матвиенко встретилась с главой МИД Беларуси Сергеем Алейником. Он прибыл в Москву с рабочим визитом. На встречи Матвиенко отметила, что Беларусь и Россия нацелены на развитие многоуровневого сотрудничества, передает «МИР 24».
«В современных условиях партнерство между странами подтверждается теми контактами, которые есть на разных уровнях. Основной импульс дают наши лидеры. Открытые и доверительные отношения глав государств дают нам возможность находить решения важных вопросов, которые способствуют укреплению интеграционных связей», – сказал глава МИД Беларуси Сергей Алейник.
Алейник также отметил, что одним из очень важных направлений сотрудничества является межрегиональное. Только за прошлый год состоялось более 200 визитов. К тому же увеличивается товарооборот между странами.
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Председатель Совета Федерации и министр иностранных дел Беларуси обсудили партнерство между странами.
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