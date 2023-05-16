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Матвиенко и Алейник заявили об укреплении российско-белорусской интеграции

16.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Матвиенко и Алейник заявили об укреплении российско-белорусской интеграции
 МТРК «Мир»

Валентина Матвиенко встретилась с главой МИД Беларуси Сергеем Алейником. Он прибыл в Москву с рабочим визитом. На встречи Матвиенко отметила, что Беларусь и Россия нацелены на развитие многоуровневого сотрудничества, передает «МИР 24».

«Беларусь для России – ближайший союзник, стратегический партнер. Мы очень ценим наши братские отношения, строим вместе Союзное государство и вместе противостоим вызовам и угрозам. Наше сотрудничество развивается в самых разных направлениях: торгово-экономическом, инвестиционном, межпарламентском, межрегиональном, гуманитарно-культурном», – отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«В современных условиях партнерство между странами подтверждается теми контактами, которые есть на разных уровнях. Основной импульс дают наши лидеры. Открытые и доверительные отношения глав государств дают нам возможность находить решения важных вопросов, которые способствуют укреплению интеграционных связей», – сказал глава МИД Беларуси Сергей Алейник.

Алейник также отметил, что одним из очень важных направлений сотрудничества является межрегиональное. Только за прошлый год состоялось более 200 визитов. К тому же увеличивается товарооборот между странами.

Матвиенко и Алейник заявили об укреплении российско-белорусской интеграции
Матвиенко и Алейник заявили об укреплении российско-белорусской интеграции
Матвиенко и Алейник заявили об укреплении российско-белорусской интеграции
Матвиенко и Алейник заявили об укреплении российско-белорусской интеграции



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