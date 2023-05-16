Матвиенко и Алейник заявили об укреплении российско-белорусской интеграции

«В современных условиях партнерство между странами подтверждается теми контактами, которые есть на разных уровнях. Основной импульс дают наши лидеры. Открытые и доверительные отношения глав государств дают нам возможность находить решения важных вопросов, которые способствуют укреплению интеграционных связей», – сказал глава МИД Беларуси Сергей Алейник.

Алейник также отметил, что одним из очень важных направлений сотрудничества является межрегиональное. Только за прошлый год состоялось более 200 визитов. К тому же увеличивается товарооборот между странами.









