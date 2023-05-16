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Международная конференция Digital Day Belarus 2023: билеты быстро заканчиваются

16.05.2023 19:55 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Международная конференция Digital Day Belarus 2023: билеты быстро заканчиваются

26 мая в Минске пройдет новая международная конференция Digital Day Belarus

Международная конференция Digital Day Belarus 2023: билеты быстро заканчиваются

Что вас ждет на конференции от спикеров

  • Первое глобальное комплексное исследование вовлеченности брендов от JagaJam
  • Первый глобальный рейтинг блогеров Беларуси
  • Данные 2023 по стоимости заявок в Беларуси из разных каналов от Call Tracking
  • Открытые данные по геосервису @2gis в Беларуси
  • Данные исследования рынка маркетинга и digital-профессий в Беларуси в 2023 от Rabota.By
  • Полные данные по пользе нейросетей и ИИ для вашего маркетинга
  • Описание текущей digital реальности в e-commerce от Mark Formelle со всеми цифрами
  • Реальные кейсы для бизнеса в Беларуси от Яндекса и Одноклассников
  • Основатель конференции, эксперт в сфере SMM и продвижения Сергей Кузьменко расскажет о системном использовании юмора и мемов в digital стратегии

Полная программа и спикеры доступны на сайте http://DigitalDayBelarus.com

В конференции, как и в прошлом 2022 году принимают участие и эксперты. Такой гибридный формат помогает значительно расширить тематику и дать больше пользы участникам.

Мастер-классы и доклады экспертов будут доступны участникам Digital Day Belarus 2023 в виде видео в рассылке после мероприятия.

Список экспертов открытый и вы можете присылать свои заявки как на участие в качестве эксперта, так и высказывать пожелания по темам, кого вы хотите видеть экспертом.
Эксперты доступны для общения в Telegram группе Digital Day Belarus 2023
https://t.me/+Vh7md52YYUXhZ9iJ

Как попасть на Digital Day Belarus 2023

Встречаемся в кинопространстве mooon в ТРЦ Palazzo. Зал № 1 mooon IMAX

  • Дата 26 мая
  • Начало регистрации участников в 8.50
  • Начало конференции — 10.00

Всего 350 мест. В прошлом году билеты в зал закончились за неделю до мероприятия.
Покупайте билеты заранее!

Увидимся на Digital Day Belarus 2023

 
Теги: Минск
 
 
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