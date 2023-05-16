Международная конференция Digital Day Belarus 2023: билеты быстро заканчиваются

Источник материала: ProBusiness

26 мая в Минске пройдет новая международная конференция Digital Day Belarus





Что вас ждет на конференции от спикеров

Первое глобальное комплексное исследование вовлеченности брендов от JagaJam

Первый глобальный рейтинг блогеров Беларуси

Данные 2023 по стоимости заявок в Беларуси из разных каналов от Call Tracking

Открытые данные по геосервису @2gis в Беларуси

Данные исследования рынка маркетинга и digital-профессий в Беларуси в 2023 от Rabota.By

Полные данные по пользе нейросетей и ИИ для вашего маркетинга

Описание текущей digital реальности в e-commerce от Mark Formelle со всеми цифрами

Реальные кейсы для бизнеса в Беларуси от Яндекса и Одноклассников

Основатель конференции, эксперт в сфере SMM и продвижения Сергей Кузьменко расскажет о системном использовании юмора и мемов в digital стратегии

Полная программа и спикеры доступны на сайте http://DigitalDayBelarus.com

В конференции, как и в прошлом 2022 году принимают участие и эксперты. Такой гибридный формат помогает значительно расширить тематику и дать больше пользы участникам.

Мастер-классы и доклады экспертов будут доступны участникам Digital Day Belarus 2023 в виде видео в рассылке после мероприятия.

Список экспертов открытый и вы можете присылать свои заявки как на участие в качестве эксперта, так и высказывать пожелания по темам, кого вы хотите видеть экспертом.

Эксперты доступны для общения в Telegram группе Digital Day Belarus 2023

https://t.me/+Vh7md52YYUXhZ9iJ

Как попасть на Digital Day Belarus 2023

Встречаемся в кинопространстве mooon в ТРЦ Palazzo. Зал № 1 mooon IMAX

Дата 26 мая

Начало регистрации участников в 8.50

Начало конференции — 10.00

Всего 350 мест. В прошлом году билеты в зал закончились за неделю до мероприятия.

Покупайте билеты заранее!

Увидимся на Digital Day Belarus 2023