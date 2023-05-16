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Международная конференция Digital Day Belarus 2023: билеты быстро заканчиваются
16.05.2023 19:55 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
26 мая в Минске пройдет новая международная конференция
Что вас ждет на конференции от спикеров
Полная программа и спикеры доступны на сайте
В конференции, как и в прошлом 2022 году принимают участие и эксперты. Такой гибридный формат помогает значительно расширить тематику и дать больше пользы участникам.
Мастер-классы и доклады экспертов будут доступны участникам Digital Day Belarus 2023 в виде видео в рассылке после мероприятия.
Список экспертов открытый и вы можете присылать свои заявки как на участие в качестве эксперта, так и высказывать пожелания по темам, кого вы хотите видеть экспертом.
Как попасть на Digital Day Belarus 2023
Встречаемся в кинопространстве mooon в ТРЦ Palazzo. Зал № 1 mooon IMAX
Всего 350 мест. В прошлом году билеты в зал закончились за неделю до мероприятия.
Увидимся на Digital Day Belarus 2023
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26 мая в Минске пройдет новая международная конференция Digital Day Belarus
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