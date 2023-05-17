Матвиенко и Алейник отметили роль президентов в успешном партнерстве России и Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с главой МИД Беларуси Сергеем Алейником. Он прибыл в Москву с рабочим визитом. На встрече отметили: обе страны нацелены на развитие многоуровневого сотрудничества, передает корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.

Валентина Матвиенко встречает своего гостя в залитом солнцем зале. Отношения России и Беларуси сейчас на пике. Поэтому рукопожатие теплое, атмосфера самая дружелюбная.

58-летний Сергей Алейник в белорусском МИДе сделал блестящую карьеру. Поездил по миру. Служил в том числе послом при Святом Престоле. В последнее время был первым заместителем главы министерства иностранных дел. После смерти Владимира Макея в ноябре прошлого года Алейник возглавил министерство. Опытный дипломат, визит которого даст новый импульс в развитии двухсторонних отношений.

«Беларусь для России – ближайший союзник, стратегический партнер. Мы очень ценим наши братские отношения, строим вместе Союзное государство и вместе противостоим вызовам и угрозам. Наше сотрудничество развивается в самых разных направлениях: торгово-экономическом, инвестиционном, межпарламентском, межрегиональном, гуманитарно-культурном», – отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.