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Матвиенко и Алейник отметили роль президентов в успешном партнерстве России и Беларуси
17.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко встречает своего гостя в залитом солнцем зале. Отношения России и Беларуси сейчас на пике. Поэтому рукопожатие теплое, атмосфера самая дружелюбная.
58-летний Сергей Алейник в белорусском МИДе сделал блестящую карьеру. Поездил по миру. Служил в том числе послом при Святом Престоле. В последнее время был первым заместителем главы министерства иностранных дел. После смерти Владимира Макея в ноябре прошлого года Алейник возглавил министерство. Опытный дипломат, визит которого даст новый импульс в развитии двухсторонних отношений.
Сотрудничество вполне осязаемо. Есть хорошие цифры. 45 миллиардов долларов – товарооборот между Россией и Беларусью за прошлый год. И в этом году снова рост – плюс еще 22% за январь-март в сравнении с аналогичным периодом 2022-го.
И Валентина Матвиенко, и Сергей Алейник подчеркивают роль президентов. Партнерство стран основано еще и на человеческих взаимоотношениях.
«В современных условиях, непростых геополитических условиях стратегическое партнерство между нашими странами подтверждается высокой динамикой тех контактов, которые осуществляются на различных уровнях. Конечно, основной импульс задают наши лидеры. Доверительные отношения глав государств помогают нам находить решение принципиально важных вопросов», – отметил министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник.
На встрече в Совете Федерации обсудили сотрудничество по линии парламентов, международную повестку, а также затронули вопросы гуманитарного взаимодействия. Завтра Сергей Алейник встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
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Председатель Совета Федерации РФ и глава МИД республики подчеркнули важность и человеческих взаимоотношений.
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