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«Росатом» построит в Беларуси четыре медицинских центра
17.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Беларуси появятся четыре новых медицинских центра. Инвестором выступит крупная российская компания «Росатом». Соответствующее соглашение подписали в Минске, передает телеканал «МИР 24».
Сроки и место строительства пока не оговариваются. Известно, что объекты российская компания сдаст под ключ, вместе с современным оборудованием и инфраструктурой. Кроме того, она еще планирует организовать поставки в Беларусь медтехники и радиофармпрепаратов.
Ученые двух стран в сфере ядерной медицины объединяют свои усилия в научной деятельности. Российская сторона предлагает белорусам работать над проектом исследовательского реактора.
«Этот исследовательский реактор может быть использован как для исследования новых видов топлива, для безопасной эксплуатации белорусской атомной электростанции, для метеорологических исследований», – отметил директор регионального офиса в Беларуси Станислав Левицкий.
Самый крупный проект «Росатома» в Беларуси – это строительство
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Объекты российская компания сдаст под ключ, вместе с современным оборудованием и инфраструктурой.
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