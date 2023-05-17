ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Росатом» построит в Беларуси четыре медицинских центра

17.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Росатом» построит в Беларуси четыре медицинских центра
 МТРК «Мир»

В Беларуси появятся четыре новых медицинских центра. Инвестором выступит крупная российская компания «Росатом». Соответствующее соглашение подписали в Минске, передает телеканал «МИР 24».

Сроки и место строительства пока не оговариваются. Известно, что объекты российская компания сдаст под ключ, вместе с современным оборудованием и инфраструктурой. Кроме того, она еще планирует организовать поставки в Беларусь медтехники и радиофармпрепаратов.

Кому и когда нужно привиться от кори?

Рекомендации врача
«Мы сегодня уже партнеримся с рядом предприятий в Республике Беларусь в части изготовления нашего медицинского оборудования. Параллельно мы сразу же рассматриваем, какие есть возможности и какой потенциал у предприятий наших двух государств для того, чтобы использовать их максимально эффективно в том оборудовании, которое мы создаем для целей оснащения будущих наших медицинских учреждений», – сказал генеральный директор компании-инвестора (Россия) Игорь Обрубов.

Ученые двух стран в сфере ядерной медицины объединяют свои усилия в научной деятельности. Российская сторона предлагает белорусам работать над проектом исследовательского реактора.

«Этот исследовательский реактор может быть использован как для исследования новых видов топлива, для безопасной эксплуатации белорусской атомной электростанции, для метеорологических исследований», – отметил директор регионального офиса в Беларуси Станислав Левицкий.

Самый крупный проект «Росатома» в Беларуси – это строительство Белорусской атомной станции.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объекты российская компания сдаст под ключ, вместе с современным оборудованием и инфраструктурой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Матвиенко и Алейник отметили роль президентов в успешном партнерстве России и Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.05.2023
Mir24.TV Belarus
17.05.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика