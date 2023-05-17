«Росатом» построит в Беларуси четыре медицинских центра

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Беларуси появятся четыре новых медицинских центра. Инвестором выступит крупная российская компания «Росатом». Соответствующее соглашение подписали в Минске, передает телеканал «МИР 24».

Сроки и место строительства пока не оговариваются. Известно, что объекты российская компания сдаст под ключ, вместе с современным оборудованием и инфраструктурой. Кроме того, она еще планирует организовать поставки в Беларусь медтехники и радиофармпрепаратов.

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