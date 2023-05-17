Пробежать 4200 м, покормить белок и обсудить экоидеи: Сбер Банк объявил программу «Зеленого марафона»

Источник материала: ProBusiness

20 мая Сбер Банк (Беларусь) проведет в минском парке им. Янки Купалы традиционный «Зеленый марафон». Главным событием праздника здорового образа жизни и осознанного отношения к экологии станет массовый забег на 4200 м. вдоль набережной Свислочи. Параллельно с ним на территории парка развернется зона тематических активностей и развлечений для всех желающих.

С 9:00 на территории парка стартует спортивная часть программы: разминка и флешмоб для участников марафона от инструкторов сети фитнес-клубов Xfit, мастер-класс по йоге.

В 9:30 свою работу начнет лекторий под открытым небом. Его спикеры, известные белорусские блоггеры, будут рассказывать о полезных экопривычках, осознанном потреблении, делиться идеями — от хендмейда из вторсырья до использования экологических идей в создании своего образа.

Ведущими «Зеленого марафона» в этом году станут Тео и Ольга Рыжикова.

Старт забега назначен на 11:00. Пока его участники будут преодолевать дистанцию, остальные гости праздника смогут наслаждаться шоу-программой, продолжать активный отдых в игровых зонах от волейбольного клуба «Минск» и баскетбольной команды «МИНСК». Для самых маленьких будет организована работа детской зоны.





Для самых азартных и любознательных организаторы подготовили сразу два квеста — один от Сбер Банка, второй — от его партнера, платежной системы БЕЛКАРТ.

Квест от Сбера будет приурочен к организованной силами банка установке беличьих кормушек на территории парка им. Янки Купалы и полностью посвящен этим пушистым зверькам. Его участники смогут не только узнать много интересного о представителях семейства беличьих и получить сувениры от Сбера, но и выполнить дневную норму по шагам.

Кроме того, в этот день Сбер Банк подарит городу домик для насекомых — специальную конструкцию, которая поможет привлечь полезных для экосистемы города опылителей.

«Для Сбер Банка очень важна экологическая и ЗОЖ-повестка. Уже не первый год в своей работе мы придерживаемся принципов ESG — устойчивого развития с акцентом на заботу о природе, сохранение ресурсов и бережное отношение к экологии. “Зеленая” экономика, к которой мы стремимся, начинается в том числе с таких простых, но значимых шагов, как наш традиционный “Зеленый марафон”. Это мероприятие для нас — возможность объединить вокруг важной для Сбера темы тысячи неравнодушных, помочь им задуматься о том, что может сделать для решения экологических и социальных проблем каждый из них, подсказать готовые решения или подтолкнуть к поиску собственных», — отметила директор департамента маркетинга и PR Сбер Банка Евгения Кильпеляйнен.

По окончании забега состоится награждение победителей по четырем категориям: женщины и мужчины от 18 до 35 лет, а также старше 35 лет. Кроме того, участникам предлагается заранее продумать свой внешний вид и выйти на старт в необычных образах, чтобы посоревноваться за победу в двух дополнительных номинациях: «Самый креативный костюм участника забега» и «Самый экологичный костюм участника забега».

Все участники получат памятные медали, вкусный напиток от EXPONENTA для поддержания сил и другие подарки и специальные награды от партнеров марафона.

«Зеленый марафон» проводится группой «Сбербанк» с 2012 года. Белорусский Сбер присоединяется к этой инициативе уже в шестой раз. До этого марафоны три раза проводились в Минске и по одному — в Бресте и Пинске.

Участниками «Зеленого марафона» ежегодно становятся тысячи жителей Беларуси разных возрастов и уровня физической подготовки. За пять лет проведения марафона в нашей стране к нему присоединилось более 100 тыс. человек. Проект воплощает принципы ESG — экологического, социального и корпоративного управления. «Зеленый марафон» удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».