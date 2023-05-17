Как ИП правильно нанять работника: сколько людей можно взять и в чем разница между подрядом и трудовым договором

Источник материала: ProBusiness





Белорусские законы позволяют индивидуальным предпринимателям нанимать работников для расширения бизнеса. Но далеко не все ИП знают, как делать это правильно. Директор юридической компании «РЕСОЛВА Консалт» Людмила Царик объяснила «Про бизнес», как правильно оформить наем и какие есть нюансы для индивидуального предпринимателя при оформлении документов по трудоустройству.

Людмила Царик

Директор юридической компании «РЕСОЛВА Консалт»

Какие у ИП есть варианты оформления отношений с работником

Главное, что нужно запомнить каждому индивидуальному предпринимателю — без оформления нанимать работников запрещено. А для оформления есть два варианта:

Гражданско-правовой договор подряда.

Трудовой договор.

Индивидуальный предприниматель вправе привлечь для работы не больше трех человек. При этом учитываются и граждане, которые выполняют для вас работы, в том числе по договорам подряда (ч. 1 п. 2 Указа о предпринимательской деятельности).

ОШИБКИ Выполнение работ без заключения договора Письменная форма обязательна! (сделки юридических лиц между собой и с гражданами) ПОСЛЕДСТВИЯ Фактический допуск к работе = понуждение к оформлению трудовых отношений Подмена трудовых отношений гражданско-правовыми Договор подряда на период

испытательного срока и т.д. — привлечение к административной ответственности, — восстановление на работе (или выплата 10-кратного среднемесячного заработка), — выплата причитающихся работнику сумм, в том числе компенсации вреда и т.д.

Основные отличия трудового договора от договора подряда

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР ДОГОВОР ПОДРЯДА Правовое регулирование ТК ГК, указ № 314 Предмет и определение договора выполнение работы по определенным одной или нескольким должностям служащих (профессиям рабочих) Выполнение работ, оказание услуг, создание ОИС Подчинение сторон да нет Обеспечение условий для работы да нет (как правило) Цена работы и условия оплаты тарифная ставка, 1−2 раза в месяц соглашение сторон Режим работы да нет Ответственность за ущерб полная (ограниченная) материальная ответственность возмещение убытков Ответственность за неисполнение обязанностей дисциплинарная неустойка (пеня, штраф) Приемка работы нет да Гарантии да (отпуска, больничные, стаж, пособия) нет Страховые взносы в ФСЗН да да Подоходный налог да да

Доказательства подмены трудовых отношений:

запись о выполнении работ в трудовой книжке;

заключение ГПД при наличии в штатном расписании вакансии по аналогичной профессии (должности);

включение в ГПД условий, характерных для трудовых отношений (режим труда и отдыха и др.);

терминология трудового договора в ГПД («работник», «наниматель», указание профессии (должности);

заключение ГПД на длительный период, частое заключение ГПД с одним лицом;

выплата вознаграждения по ГПД в день выплаты заработной платы;

выдача расчетных листков;

отражение сведений о работе в табеле учета использования рабочего времени;

предоставление социальных отпусков;

карточка учета средств индивидуальной защиты;

обязанность по соблюдению Правил внутреннего трудового распорядка в ГПД;

оказание материальной помощи.





Гражданско-правовой договор с физическим лицом: нюансы

Предмет гражданско-правового договора — это выполнение работ (подряд). Регулируются такие отношения указом от 6 июля 2005 года № 314 и Гражданским кодексом Республики Беларусь.

Обязательные условия гражданско-правового договора с физическим лицом:

порядок расчета сторон по гражданско-правовым договорам, включая суммы, подлежащие выплате;

обязательство заказчика — юридического лица или индивидуального предпринимателя, предоставляющего работу гражданам по гражданско-правовым договорам, по уплате за них в установленном порядке обязательных страховых взносов на государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты;

обязательства сторон по обеспечению безопасных условий работы исходя из обязанностей сторон гражданско-правового договора и ответственность за их невыполнение;

основания досрочного расторжения гражданско-правового договора;

ответственность за неисполнение заказчиком обязательств по оплате выполненной работы, оказанной услуги либо созданного объекта интеллектуальной собственности в виде неустойки в размере не менее 0,15 процента невыплаченной суммы за каждый день просрочки;

обязательство заказчика по уплате страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, если выполнение работ, оказание услуг, создание объектов интеллектуальной собственности по заключенным им гражданско-правовым договорам с гражданами осуществляется в местах, предоставленных заказчиком.





Условия исполнение гражданско-правового договора:

Порядок и сроки приемки результата по договору с физлицом стороны самостоятельно определяют в договоре (п. 3 ст. 391, п. 1 ст. 673, ст. 737 ГК).

Все совершаемые хозяйственные операции в бухучете оформляются первичными учетными документами (п. 1 ст. 10 Закона «О бухгалтерском учете и отчетности»).

Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) — стандарт первичного учетного документа.

Возможности досрочного расторжения:

Соглашение сторон. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных ГК и иными актами законодательства или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, влекущее для другой стороны такой ущерб, в результате которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Особенности заключения трудового договора

Второй вариант оформления работника — заключение трудового договора. Здесь тоже есть свои сообенности.

Форма трудового договора:

Письменная форма в виде единого документа в 2-х экземплярах. Каждая страница нумеруется и подписывается работником и нанимателем или уполномоченным им должностным лицом.

Содержание трудового договора:

Преамбула (наименование сторон, место и дата подписания договора). Данные о работнике и нанимателе. Основная работа или совместительство. Место работы (с указание структурного подразделения). Трудовая функция. Основные права и обязанности сторон. Срок трудового договора, день начала работы. Условия оплаты труда. Режим труда и отдыха. 10. Реквизиты, подписи сторон.

Отличие контракта от других трудовых договоров

Отличительные черты ТРУДОВОЙ ДОГОВОР КОНТРАКТ 1. Срок договора бессрочный От 1 до 5 лет 2. Основания для увольнения по инициативе работника Статья 40 ТК По собственному желанию Статья 41 ТК По требованию работника 3. Поощрительные условия для работников нет Есть: — Повышение тарифной ставки до 50%; — Дополнительный трудовой отпуск до 5 дней 4. Минимальная продолжительность отпуска 24 дня 25 дней 5. Сроки выплаты отпускных За 2 дня до отпуска За 2 дня до отпуска 6. Периодичность выплаты заработной платы 2 раза в месяц 1 раз в месяц

ВАЖНО:

Трудовую книжку работник предъявлять не должен, т.к. с 28.01.2020 нанимателям-физлицам заполнять трудовые книжки не нужно (ч. 1 п. 2 постановления Минтруда от 10.01.2020 № 1). С 28.01.2020 нанимателям-физлицам заполнять трудовую книжку на работника не нужно. Если вы приняли работника до 28.01.2020, то ему нужно вернуть трудовую книжку. Предварительно внесите в нее запись о прекращении заполнения трудовой книжки в связи с вступлением в силу Закона Республики Беларусь от 18.07.2019 № 219-З «Об изменении законов». Запись должна быть заверена подписью.