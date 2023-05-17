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Погода в СНГ: пыльная буря в Таджикистане, грозы в Казахстане и Беларуси

17.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: пыльная буря в Таджикистане, грозы в Казахстане и Беларуси
 МТРК «Мир»

Среда, 17 мая, в Москве может стать самым теплым днем с начала года. Днем будет небольшая облачность и плюс 25. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Через Казахстан проходит южный циклон, он и определяет погоду. Почти по всей стране дожди с грозами. Без осадков только на востоке и севере республики. Местами жара до плюс 35.

В знойную погоду окна у казахстанцев все чаще открыты. Жильцов многоэтажек и особенно тех, у кого есть дети, спасатели просят быть внимательными и проводят акции безопасности – устанавливают защитные устройства на окна. Специальные замки уберегут любопытных детей от несчастных случаев.

«Часто родители сами допускают ошибки, подпуская детей к окнам, помахать папе ручкой или посчитать машинки. Так делать не стоит, иначе ребенок будет думать, что это хорошо и теряет чувство безопасности», – пояснила психолог департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области Светлана Андрусенко.

Таджикистан

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Пыльная буря накрыла большую часть Таджикистана – Хатлонскую область, районы республиканского подчинения и Душанбе. Буря пришла в страну с юго-западных и южных территорий. Завесу из частиц размером от 2,5 до 10 микрон увидеть невозможно, по плотности они похожи на брызги из пульверизатора или дезодоранта. Такая погода влияет на людей с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, сахарным диабетом и гипертонией. Медики рекомендуют им пить больше воды и носить медицинские маски. В Душанбе сегодня плюс 30 и мгла.

Беларусь

Майское тепло и грозовые дожди – такой в среду будет погода в Беларуси. Будут перепады температуры и атмосферного давления. Днем местами до 22 градусов. Будет облачно по всей стране и дожди на северо-западе.

Такая погода не мешает активности диких зверей. В Минске на Партизанском проспекте был замечен дикий лось. Он переходил дорогу и перепрыгнул через ограждение. Что дальше произошло с лесным зверем и куда он последовал, неизвестно.

Армения

Теплее всего на территории Армении в среду будет в Армавире и Арарате – там до плюс 27. В Ереване солнечно, до плюс 26. Днем в столице без осадков – жители и гости могут позволить себе насладиться прогулками по городу. Ночью вполне возможны кратковременные дожди с грозами.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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