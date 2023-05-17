Погода в СНГ: пыльная буря в Таджикистане, грозы в Казахстане и Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Среда, 17 мая, в Москве может стать самым теплым днем с начала года. Днем будет небольшая облачность и плюс 25. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Через Казахстан проходит южный циклон, он и определяет погоду. Почти по всей стране дожди с грозами. Без осадков только на востоке и севере республики. Местами жара до плюс 35.

В знойную погоду окна у казахстанцев все чаще открыты. Жильцов многоэтажек и особенно тех, у кого есть дети, спасатели просят быть внимательными и проводят акции безопасности – устанавливают защитные устройства на окна. Специальные замки уберегут любопытных детей от несчастных случаев.

«Часто родители сами допускают ошибки, подпуская детей к окнам, помахать папе ручкой или посчитать машинки. Так делать не стоит, иначе ребенок будет думать, что это хорошо и теряет чувство безопасности», – пояснила психолог департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области Светлана Андрусенко.

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