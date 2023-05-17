В программе конференции «Дни маркетинга, рекламы и брендинга» – Nicoletta Stefanidou

Источник материала: ProBusiness

1-2 июня в Minsk Mariott Hotel состоится конференция «ДНИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И БРЕНДИНГА» , которая пройдет в формате деловой программы международного Фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат» .

В течение двух дней выступят спикеры с более чем 50 мастер-классами. Только актуальные темы маркетинга, digital, брендинга и креатива: все от этапов создания и управления брендами с помощью креативных технологий до внедрения искусственного интеллекта в маркетинг.

Специальный корреспондент АКМА провел серию интервью с представителями состава жюри Фестиваля Белый Квадрат, которые поделятся прогрессивным международным опытом, авторскими кейсами, актуальными инсайтами и креативными решениями для повышения эффективности бизнеса в online-формате. Сегодня на вопросы ответила Nicoletta Stefanidou, сооснователь и главный креативный директор Tinker Tailor, Гонконг.





1. В настоящее время представители индустрии маркетинга и коммуникаций по всему миру сталкиваются с новыми вызовами. Насколько важно учитывать принципы социально-ответственного маркетинга и общечеловеческие ценности в рекламных кампаниях брендов?

Интеграция общечеловеческих ценностей в любую рекламную кампанию крайне важна в наше время, она позволяет брендам решать важные социальные и экологические проблемы. Благодаря своему влиянию они могут помочь повысить осведомленность на эмоциональном уровне, способствуя положительным изменениям и принося реальную пользу миру.

2. Какие тренды в сфере креатива, маркетинга и рекламы стали наиболее заметны по всему миру и могут быть актуальны для тех, кто работает в индустрии рекламы и коммуникаций?

Целенаправленный маркетинг, персонификация, погружение в процесс, инфлюенс-маркетинг и контент, создаваемый пользователями остаются одними из самых заметных тенденций в креативе, маркетинге и рекламе во всем мире. Все, кто работает в сфере рекламы и коммуникаций, должны знать об этих тенденциях и учитывать их в своих стратегиях, чтобы оставаться конкурентоспособными и актуальными. Также стоит отметить искусственный интеллект. Безусловно, ИИ стремительно захватил власть, подвергая сомнению наши методы работы, обучение и все, чему мы до сих пор учились. Мы должны приспособиться к этим быстрым изменениям и рассматривать ИИ скорее как инструмент, а не как замену. ИИ может помочь нам изучить больше вариантов и способов мышления, сократить процессы и быстрее достичь результатов. Однако мы должны сохранять наш моральный компас и уникальное человеческое суждение, чтобы не допустить выхода вещей из-под контроля, в конечном итоге мы несем ответственность за принятие этических решений.

3. Как Вы относитесь к стремительной динамике развития новых технологий, в том числе, искусственного интеллекта? На Ваш взгляд, сможет ли он заменить творческих людей, создающих креатив и рекламу, либо наоборот, быть им полезным инструментом?

Я не думаю, что искусственный интеллект полностью заменит креативность, как уже упоминалось ранее, нам по-прежнему необходимо применять свои навыки, чтобы "направлять" искусственный интеллект для получения желаемых результатов. Речь идет не только о создании новых идей с удивительными результатами, но и о выражении наших человеческих эмоций, создании уникальных и запоминающихся историй, которые находят отклик у людей. Все это типично человеческие качества, которые ИИ может быть трудно воспроизвести. ИИ будет становиться все более важным инструментом, помогающим генерировать новые идеи и воплощать их в жизнь новыми способами.

4. Какую роль играет креатив в современных коммуникациях? Сокращается ли его значимость в период турбулентности и стремительной диджитализации маркетинга?

Креатив способен раскрыть и переосмыслить послание бренда новыми и увлекательными способами. Он помогает установить связь с потребителями на глубоком уровне, делая бренды более актуальными и привлекательными. Креатив может принести бесконечное количество новых способов передачи информации, каналов и инструментов, и наиболее успешные бренды используют это для повышения ценности своего бренда и увеличения продаж. Кроме того, коммуникации, основанные на использовании информационных технологий, создали новые возможности для поиска идей, анализируя данные о потребителях, чтобы получить представление об их поведении и предпочтениях, что позволяет предоставлять более персонализированный и актуальный опыт. Креатив и его значение продолжают развиваться в условиях быстро меняющегося рынка. Он всегда будет мощным инструментом в любой индустрии.

5. На конференции Вы выступаете с темой КРЕАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО: АДАПТАЦИЯ К РАЗЛИЧНЫМ КУЛЬТУРАМ И СПОСОБАМ РАБОТЫ. Почему именно эта тема вам близка и какой опыт Вы хотели бы передать участникам?

Тема культурного разнообразия в креативном руководстве близка мне благодаря моему опыту работы в различных международных командах и сотрудничества с коллегами из разных культур. Я не понаслышке знаю, как важно адаптироваться к различным стилям работы и общения, а также культурным нюансам, чтобы успешно руководить и создавать креативные работы, которые находят отклик у местной аудитории.

На этом мастер-классе я хотела бы поделиться своим опытом и знаниями о том, как ориентироваться в культурных различиях и эффективно управлять международными командами. Я предложу практические стратегии и инструменты для создания рабочей среды с учетом культурных особенностей и инклюзивности, а также продемонстрирую примеры успешных кампаний, которые эффективно работают с местной аудиторией.

В общем, моя цель – вдохновить участников и дать им возможность стать более гибкими, адаптивными и эффективными руководителями, способными уверенно и креативно преодолевать культурные различия.

6. Что вас вдохновляет в профессии и что Вы можете пожелать участникам деловой программы фестиваля?

Меня вдохновляют все, кто занимается своим делом с неиссякаемой энергией и страстью, независимо от профессии. Эта энергия может быть заразительной, и я желаю всем присутствующим на конференции вдохновиться превосходными мастер-классами и креативными кейсами.