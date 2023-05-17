Сколько стоит окрошка в странах СНГ?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из чего и как готовят окрошку в странах Содружества, а также сколько стоит порция на четырех человек, выяснили корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Чтобы приготовить окрошку на четверых, в Беларуси надо потратить шесть белорусских рублей или больше 160 российских. Картофель, зеленый лук, сметана, яйцо. Самые дорогие ингредиенты в этом летнем блюде – 200 граммов докторской колбасы и литр кефира. Каждый из них стоит около двух рублей белорусских или 55 российских. Дешевле всего обойдутся сезонные овощи – редис и огурец: по 50 белорусских копеек или 13 рублей российских за четыре порции.

Кыргызстан

В Кыргызстане окрошка популярна. Особенно среди жителей столицы. Ее готовят во всех кафе и ресторанах, как только появляется местный редис. Рецепт классический: картофель, редис, огурцы, колбаса, яйца и зелень заливают кефиром. В регионах хозяйки часто вместо колбасы кладут вареное мясо, а кефир меняют на сузмо – традиционный кисломолочный продукт.

В этом году стоимость окрошки такая же, как в прошлом. Молочные продукты и мясные подорожали, зато яйца и огурцы стоят дешевле. В итоге тонизирующий весенний суп семье из четырех человек обойдется в 360 сомов или порядка 350 рублей.

Как приготовить правильную окрошку?

Рецепт от диетолога

Таджикистан

В Таджикистане окрошку любят. Готовят ее по-разному, но самый популярный вариант – с колбасой и на чакке. Это национальный кисломолочный продукт, который в знойный день помогает организму не перегреться и утолить жажду. Почти половина суммы уйдет на два эти продукта – 155 рублей. Редис, огурцы, картофель и зелень в республике сейчас недорогие. Яйца в цене немного выросли. На четыре порции потребуется три штуки – это почти 40 рублей. Холодный суп обойдется в 37 сомони или 284 рубля.

Армения

Окрошку в Армении называют мацнабрдош. От других национальных блюд она отличается тем, что готовят ее не как суп, а как напиток. В армянской окрошке из мацуна всегда много мелко нарубленной зелени, огурцов, иногда добавляют редис. Мацун обычно разбавляют газированной водой. На приготовление четырех порций придется потратить около 2000 драмов, то есть 400 рублей: зелень – 650 драмов, мацун и огурцы – по 400 драмов, газированная вода – 300. Подают мацнабрдош обязательно холодным. И не только в тарелках, но и в бокалах.

Казахстан

В Казахстане от традиционного рецепта окрошки не отходят. В ее составе: картошка, колбаса, лук, яйца, редис и огурцы. Холодный суп чаще всего готовят на основе национального напитка. Айран – любимый кисломолочный продукт казахстанцев. На приготовление порций для четырех человек потребуется около 2650 тенге или 472 рубля. За год цена блюда выросла почти на треть.

Азербайджан

Список продуктов для приготовления окрошки обойдется примерно в три маната или 140 рублей. В Азербайджане ее готовят чаще всего на кефире. Местные хозяйки предпочитают добавлять в блюдо как можно больше зелени – укроп, кинзу, петрушку и зеленый лук. Картошку в качестве ингредиента практически не используют. Еще в окрошку по-азербайджански кладут чеснок. Гурманы ценят блюдо за пикантный аромат и вкус.