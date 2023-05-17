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Лавров: Россия и Беларусь намерены обезопасить связи в ключевых областях
17.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Москве и Минску надо формировать более серьезный пояс единомышленников, стран, которые одинаково смотрят на справедливый миропорядок. Об этом заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства
Телерадиокомпании «Мир» удалось первыми среди журналистов задать вопросы министрам иностранных дел России и Беларуси. Москва и Минск уже несколько лет формируют единое экономическое пространство и успешно реализуют 28 союзных программ. Взаимовыгодные отношения для граждан наших стран продолжат развивать и дальше.
Сергей Лавров добавил, что Москва помогает Минску в ускоренном принятии в Шанхайскую организацию сотрудничества. Министры обсудили программу взаимодействия между странами на очередной двухлетний период и наметили темы для ежегодного заседания коллегий МИД России и Беларуси. Встреча пройдет в четвертом квартале этого года в Москве.
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Министр иностранных дел России встретился с главой белорусского внешнеполитического ведомства Сергеем Алейником.
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