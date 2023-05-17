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Лавров: Россия и Беларусь намерены обезопасить связи в ключевых областях

17.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лавров: Россия и Беларусь намерены обезопасить связи в ключевых областях
 МТРК «Мир»

Москве и Минску надо формировать более серьезный пояс единомышленников, стран, которые одинаково смотрят на справедливый миропорядок. Об этом заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Сергей Алейник в Москве на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев.

Российско-белорусская встреча между министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и Сергеем Алейником в доме приемов МИД России на Спиридоновке получилась теплой и дружественной. Это отметили главы дипломатических ведомств. Союз между нашими странами они назвали уникальным – как пример для взаимодействия между странами Содружества.

Министры иностранных дел России и Беларуси обсудили двустороннее сотрудничество и концепцию безопасности Союзного государства, которая укрепит взаимные гарантии двух стран. Среди основных тем переговоров – экономические и социальные связи, а также увеличение товарооборота между нашими странами. За последний год он вырос до рекордных 45 миллиардов долларов и в текущем году продолжает расти. По итогам переговоров подписали совместное заявление по общим внешнеполитическим приоритетам.

Телерадиокомпании «Мир» удалось первыми среди журналистов задать вопросы министрам иностранных дел России и Беларуси. Москва и Минск уже несколько лет формируют единое экономическое пространство и успешно реализуют 28 союзных программ. Взаимовыгодные отношения для граждан наших стран продолжат развивать и дальше.

«Работа по укреплению нашего союза играет исключительно важную роль. Прошедший год показал, что мы действительно устойчивы, что мы в состоянии обеспечивать свой экономический и технологический суверенитет и в состоянии в перспективе обеспечить самодостаточность наших экономик», – сказал Алейник.

Политолог – о Союзном государстве:

«Без синхронизации объединения быть не может»
«Главное – обезопасить наши связи в ключевых областях, от которых зависит самостоятельное и поступательное развитие наших стран в таких сферах, как высокие технологии, финансовые механизмы, логистические цепочки», – отметил Лавров.

Сергей Лавров добавил, что Москва помогает Минску в ускоренном принятии в Шанхайскую организацию сотрудничества. Министры обсудили программу взаимодействия между странами на очередной двухлетний период и наметили темы для ежегодного заседания коллегий МИД России и Беларуси. Встреча пройдет в четвертом квартале этого года в Москве.



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Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел России встретился с главой белорусского внешнеполитического ведомства Сергеем Алейником.
 
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