Лавров: Россия и Беларусь намерены обезопасить связи в ключевых областях

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Москве и Минску надо формировать более серьезный пояс единомышленников, стран, которые одинаково смотрят на справедливый миропорядок. Об этом заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Сергей Алейник в Москве на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев.



Российско-белорусская встреча между министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и Сергеем Алейником в доме приемов МИД России на Спиридоновке получилась теплой и дружественной. Это отметили главы дипломатических ведомств. Союз между нашими странами они назвали уникальным – как пример для взаимодействия между странами Содружества.



Министры иностранных дел России и Беларуси обсудили двустороннее сотрудничество и концепцию безопасности Союзного государства, которая укрепит взаимные гарантии двух стран. Среди основных тем переговоров – экономические и социальные связи, а также увеличение товарооборота между нашими странами. За последний год он вырос до рекордных 45 миллиардов долларов и в текущем году продолжает расти. По итогам переговоров подписали совместное заявление по общим внешнеполитическим приоритетам.

Телерадиокомпании «Мир» удалось первыми среди журналистов задать вопросы министрам иностранных дел России и Беларуси. Москва и Минск уже несколько лет формируют единое экономическое пространство и успешно реализуют 28 союзных программ. Взаимовыгодные отношения для граждан наших стран продолжат развивать и дальше.

«Работа по укреплению нашего союза играет исключительно важную роль. Прошедший год показал, что мы действительно устойчивы, что мы в состоянии обеспечивать свой экономический и технологический суверенитет и в состоянии в перспективе обеспечить самодостаточность наших экономик», – сказал Алейник.