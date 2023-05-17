Международная выставка военной техники MILEX открылась в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Международная выставка современного вооружения и военной техники MILEX открылась в Минске. Она проходит в 11-й раз. Белорусские и иностранные разработчики представили сотни образцов. Среди них немало новинок, передает телеканал «МИР 24».

Большинство беспилотных летательных аппаратов предназначены для использования аграриями или спасателями. Они могут мониторить местность в сезон лесных пожаров, контролировать посевы, искать заблудившихся людей. Есть и другие функции.

«Лесные обвалы, обрушения и так далее. Он может состояние дорог мониторить, состояние мостов. В гражданских целях – это, прежде всего, предупреждение. Если наводнение, то предупредить наводнение, чтобы людей как-то эвакуировать», – рассказал главный руководитель проекта по разработке беспилотных летательных аппаратов Национальной академии наук Беларуси Сергей Шавейко.

«Защита от беспилотников на сегодняшний день тоже является одним из приоритетных направлений деятельности министерства обороны, поскольку эта проблема является актуальной по опыту не только современности, она стала актуальной еще несколько лет назад», – рассказал заместитель министра обороны по вооружению – начальник вооружения Вооруженных Сил Беларуси Андрей Федин.