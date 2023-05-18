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Прошлогоднего урожая хватило на межсезонье в Беларуси
18.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Жители Беларуси не ощутили нехватки отечественных овощей и фруктов на прилавках магазинов. Задача, которую поставил президент Александр Лукашенко, выполнена. Об этом рассказали в Минсельхозпроде страны, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Ранние капуста и картофель в этом сезоне будут позже. Фермер Владимир Крапивка перестраховался и посадил овощи с задержкой на две недели. Все из-за холодной весны. На складах сейчас остатки прежнего урожая, в торговых сетях Беларуси эти запасы востребованы.
«Предпродажная подготовка очень тяжелая. И сколько мы можем сделать предпродажную подготовку, столько и забирают. Если раньше, до Нового года, крутили-вертели, то теперь все рады», – сказал глава фермерского хозяйства Владимир Крапивка.
Осталась продукция и в других стабилизационных фондах страны. В этом году в закрома отправили больше 140 тысяч тонн плодовоовощных запасов. Их удалось сохранить.
Стабфонды – это страховка для того, чтобы свежие овощи и фрукты всегда были в школах, детских садах и больницах. Часть оставляют для магазинов. В это межсезонье впервые применили новую систему «борщевого набора». В него входят лук, свекла, картофель, яблоки, капуста и морковь. Объемы рассчитали под полную потребность торговли и бюджетных организаций.
«Работа, которая была налажена в этом году, планируем ее продолжить и на будущее. Она позволила нам гарантированно поставить отечественную продукцию на полку магазина. Ни мы жалоб, как госорган, который собирает жалобы, ни Минсельхозпрод, не получали в этом году на то, что не было белорусской продукции», – сказал министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Алексей Богданов.
Задачу по продовольственной безопасности поставил Александр Лукашенко. Обратил внимание правительства на условия хранения урожая. По данным Госконтроля, они не везде были идеальными. В итоге продукция портилась, и торговые сети ее брать отказывались. Зачастую делали выбор в пользу импортных картофеля и яблок, которые дороже в несколько раз.
«Каждый губернатор ответит за каждое сгнившее яблоко. Вопрос к губернаторам: кто дает оценку условиям, в которых хранится продукция? Как в эту цепочку встроены торговые сети? Мы напрягаем аграриев, чтобы обеспечить население качественными отечественными продуктами по приемлемым ценам, а у торговли даже нет обязательств реализовать то, что выращено на родной земле», – отмечал президент.
Чтобы продуктов было достаточно, а цены оставались доступными, в стране будут строить и модернизировать тепличные комплексы. Это на контроле у правительства. Уже есть и предварительные планы по зимовке овощей и фруктов на будущий сезон. В стабфонды отправят примерно такие же объемы, как и в нынешнем. Опыт показал: этого достаточно.
По данным Минсельхозпрода, реализовано около 90% овощей и фруктов из хранилищ.
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В этом году в закрома отправили больше 140 тысяч тонн плодовоовощных запасов.
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