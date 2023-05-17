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Министр экономики Беларуси: Розничная и внешняя торговля страны полностью восстановлена
17.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская экономика восстанавливается. Почти все отрасли показывают прирост. В Минске Совет министров подвел итоги развития экономики за квартал, сообщает «МИР 24».
В стране растут доходы населения и снижаются кредитные ставки. Так, средняя зарплата белорусов выросла на 2%. Сейчас она составляет 1731 белорусский рубль, это почти 47 тысяч российских рублей. Пенсии по сравнению с маем прошлого года повысили на 21%. Увеличились показатели и в других секторах: чистая прибыль организаций приросла на четверть, а доходы от продажи сельхозпродукции – на 103%. Полностью восстановилась и внешняя торговля.
При этом сальдо положительное: за первый квартал страна продала продукции на 243 миллиона долларов больше, чем купила. Ключевым торговым партнером Беларуси остается Россия.
На прошлой неделе Беларусь посещали представители
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Александр Червяков сообщил, что чистая прибыль организаций приросла на четверть, а доходы от продажи сельхозпродукции – на 103%.
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