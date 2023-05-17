Министр экономики Беларуси: Розничная и внешняя торговля страны полностью восстановлена

При этом сальдо положительное: за первый квартал страна продала продукции на 243 миллиона долларов больше, чем купила. Ключевым торговым партнером Беларуси остается Россия.

На прошлой неделе Беларусь посещали представители продовольственного сектора Зимбабве . По итогам поездки стороны договорились наращивать поставки молочных и мясных продуктов в африканское государство. Минск прорабатывает вопросы удешевление логистики. Также в Зимбабве откроют совместные перерабатывающие предприятия. Заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц отметил, что Минск «заходит со своими технологиями по переработке и приготовлению».