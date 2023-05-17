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Министр экономики Беларуси: Розничная и внешняя торговля страны полностью восстановлена

17.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министр экономики Беларуси: Розничная и внешняя торговля страны полностью восстановлена
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусская экономика восстанавливается. Почти все отрасли показывают прирост. В Минске Совет министров подвел итоги развития экономики за квартал, сообщает «МИР 24».

В стране растут доходы населения и снижаются кредитные ставки. Так, средняя зарплата белорусов выросла на 2%. Сейчас она составляет 1731 белорусский рубль, это почти 47 тысяч российских рублей. Пенсии по сравнению с маем прошлого года повысили на 21%. Увеличились показатели и в других секторах: чистая прибыль организаций приросла на четверть, а доходы от продажи сельхозпродукции – на 103%. Полностью восстановилась и внешняя торговля.

«За три месяца мы приросли уже на 8%. Получили экспортной выручки более 11 миллиардов долларов США. Хотел бы отметить, что это максимальный объем экспортной выручки за последние 10 лет», – отметил министр экономики Беларуси Александр Червяков.

При этом сальдо положительное: за первый квартал страна продала продукции на 243 миллиона долларов больше, чем купила. Ключевым торговым партнером Беларуси остается Россия.

На прошлой неделе Беларусь посещали представители продовольственного сектора Зимбабве. По итогам поездки стороны договорились наращивать поставки молочных и мясных продуктов в африканское государство. Минск прорабатывает вопросы удешевление логистики. Также в Зимбабве откроют совместные перерабатывающие предприятия. Заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц отметил, что Минск «заходит со своими технологиями по переработке и приготовлению».



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Теги: Минск
 
 
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Александр Червяков сообщил, что чистая прибыль организаций приросла на четверть, а доходы от продажи сельхозпродукции – на 103%.
 
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