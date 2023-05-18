|
Депутаты Беларуси и Казахстана встретились в Минске
18.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Беларусь и Казахстан – надежные партнеры. Это подтвердил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на встрече с депутатами Мажилиса и его главой Ерланом Кошановым, передает телеканал «МИР 24».
Стороны обсудили вопросы в экономической, культурной, образовательной сферах. Усилит взаимодействие и «Группа дружбы», в которую входят депутаты с белорусской и казахской стороны.
Визит казахстанских депутатов в Беларусь продолжится и завтра. Ерлан Кошанов примет участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители двух стран обсудили вопросы в экономической, культурной, образовательной сферах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)