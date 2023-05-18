Депутаты Беларуси и Казахстана встретились в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Казахстан – надежные партнеры. Это подтвердил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на встрече с депутатами Мажилиса и его главой Ерланом Кошановым, передает телеканал «МИР 24».

Стороны обсудили вопросы в экономической, культурной, образовательной сферах. Усилит взаимодействие и «Группа дружбы», в которую входят депутаты с белорусской и казахской стороны.

«Казахстан переживает этап конституционного строительства, и наша республика Беларусь также в прошлом году провела конституционный референдум, существенные изменения в законодательство внесены, и вот такой взаимовыгодный обмен, в том числе и развития правовых систем, тоже представляет определенный интерес», – отметила депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Светлана Любецкая.

Визит казахстанских депутатов в Беларусь продолжится и завтра. Ерлан Кошанов примет участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске.