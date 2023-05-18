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Депутаты Беларуси и Казахстана встретились в Минске

18.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Депутаты Беларуси и Казахстана встретились в МинскеМинске" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беларусь и Казахстан – надежные партнеры. Это подтвердил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на встрече с депутатами Мажилиса и его главой Ерланом Кошановым, передает телеканал «МИР 24».

Стороны обсудили вопросы в экономической, культурной, образовательной сферах. Усилит взаимодействие и «Группа дружбы», в которую входят депутаты с белорусской и казахской стороны.

«Казахстан переживает этап конституционного строительства, и наша республика Беларусь также в прошлом году провела конституционный референдум, существенные изменения в законодательство внесены, и вот такой взаимовыгодный обмен, в том числе и развития правовых систем, тоже представляет определенный интерес», – отметила депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Светлана Любецкая.

Визит казахстанских депутатов в Беларусь продолжится и завтра. Ерлан Кошанов примет участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске.



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Теги: Минск
 
 
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Представители двух стран обсудили вопросы в экономической, культурной, образовательной сферах.
 
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