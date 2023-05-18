Володин встретился с Лукашенко и передал ему послание от Путина

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин 18 мая встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и передал ему теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина, сообщает «Парламентская газета» .

Председатель Госдумы поблагодарил белорусского лидера за сохранение общего исторического наследия и памяти о Великой Отечественной войне.

«Для нас очень важна позиция главы государства, страны, председательствующей в ОДКБ. Сегодня мир все ближе к катастрофе. И каждый должен осознавать, что от нас всех многое зависит. Общие вызовы нас сплачивают. Это момент истины», – сказал Вячеслав Володин.

Заседание Совета ПА ОДКБ пройдет 18 мая, его проведет Вячеслав Володин.