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Володин встретился с Лукашенко и передал ему послание от Путина

18.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин 18 мая встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и передал ему теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина, сообщает «Парламентская газета».

Председатель Госдумы поблагодарил белорусского лидера за сохранение общего исторического наследия и памяти о Великой Отечественной войне.

«Для нас очень важна позиция главы государства, страны, председательствующей в ОДКБ. Сегодня мир все ближе к катастрофе. И каждый должен осознавать, что от нас всех многое зависит. Общие вызовы нас сплачивают. Это момент истины», – сказал Вячеслав Володин.

Заседание Совета ПА ОДКБ пройдет 18 мая, его проведет Вячеслав Володин.



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Теги: Минск
 
 
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Спикер Госдумы проведет в Беларуси заседание ПА ОДКБ.
 
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