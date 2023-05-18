Сначала выращивал вешенки, а теперь делает бизнес на инновационном отоплении: непростая история предпринимателя из Бреста

Источник материала: ProBusiness



Дмитрий Аксютик.

С момента запуска БелАЭС в Беларуси непрерывно говорят о будущих планах по использованию электроэнергии во всех сферах. Например, чтобы стимулировать людей переходить на электроотопление, в апреле 2020 года подписан указ № 127 «О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда», который дает право возместить 20% от суммы расходов. В том же году такие льготы получили около 18 тысяч человек , а сейчас рынок продолжает развиваться. Основатель брестской DDcompany, которая занимается инновационным отоплением, Дмитрий Аксютик рассказал «Про бизнес», какие коммерческие перспективы для предпринимателей открывает рынок электроотопления и с какими проблемами он столкнулся в своем бизнесе.

«Продал машину и вложил все, что было, в грибной бизнес»

— Моя история в бизнесе началась в 2018 году с достаточно необычной ниши — выращивания грибов в специально оборудованных теплицах. Тогда я заочно учился в Брестском технологическом университете, а для дипломного проекта пытался вырастить клубнику в зимний сезон. У меня получилось создать автоматизированную систему климат-контроля, и в январе я собрал первый урожай в закрытом помещении. Тогда стало ясно, что здесь есть коммерческий потенциал. Поэтому начал искать наименее трудоемкий продукт, который можно продавать с хорошей маржой. Идеальным вариантом я посчитал грибы — вешенки.





Позвонил своему другу, мы арендовали микроавтобус и закупили пробную партию для выращивания. У нас все получилось: в нашем помещении со специальной системой отопления грибы стали хорошо расти. Я решил вложиться в этот бизнес. Собрал все свои накопления, продал машину и все, что было, пустил в оборот. Сумма была около $ 10 тысяч. За 2 года я заработал больше $ 25 тысяч, но масштабировать бизнес не получалось. Мы ездили в Москву, пытались там договариваться о поставках на большие объемы, но так и не нашли партнера. Еще пробовали разные способы повысить эффективность производства, однако на белорусском рынке просто не было людей, которые могли выращивать грибы быстрее нас. В итоге мне надоела эта сфера, очень хотелось нового вызова и другого масштаба. За несколько тысяч долларов я продал все оборудование вместе с технологией выращивания и вышел из этого бизнеса.





За 2 года в этом сегменте я четко для себя понял, что мне не хватает опыта операционного управления большой командой. Я мог определить перспективную нишу, понять сколько можно там зарабатывать, но совсем не было стратегического мышления. Я не знал, как анализировать финансовые потоки, оценивать эффективность сотрудников и планировать.





Чтобы набраться опыта, долго искал возможности поработать на руководящей должности на каком-нибудь коммерческом предприятии и с помощью знакомых смог устроиться управляющим в одну из компаний в Брестской области. Компания занималась деревообработкой сибирской лиственницы и поставляла свою продукцию в Европу. Там моей задачей было с нуля выстроить все процессы производства и в течение года дать определенный объем продукции. Нужно было закупить станки, построить технологическую линию, нанять команду, получить все разрешения и много других деталей. Я справился с этим за полгода, начал давать производственные объемы, но вскоре на предприятии возникли непреодолимые трудности, поэтому мне и почти всей команде из 30 человек пришлось уволиться.

«Для запуска вложил все накопления и привлек $ 10 тысяч инвестиций из Польши»

После работы в найме вновь пришел к тому, что хочу реализоваться в предпринимательстве. Долго искать нишу не пришлось: помог опыт отопления грибных теплиц. Я знал, что в мире активно используются карбоновые провода для электроотопления домов и других построек. Начал исследовать эту тему, посмотрел, что есть на рынке Беларуси и понял, что у нас эта индустрия только зарождается. Тогда, по моим расчетам, на подобном продукте можно было спокойно делать выручку в 50 $ тысяч в месяц с маржой около 20−25%.





Так что вместе с другом мы закупили обычные теплопроводящие провода из Китая и успешно протестировали такое отопление на полу дачи. Эффект нам понравился.

Я взял свои накопления из прошлого бизнеса, занял определенную сумму у родителей, но капитала все равно не хватало. Через знакомых смог выйти на инвестора из Польши. Изначально я просил $ 30 тысяч за долю в 20%, но в итоге мы пришли к чеку на $ 10 тысяч.









Деньги были потрачены на доработку и улучшение китайских проводов, закупку оборудования и разработку сайта компании, а также наем команды. Производственный цикл мы запустили непосредственно в Польше. Сначала мы заказываем карбоновые провода в Китае, переделываем и улучшаем их в научно-технологическом центре в Белостоке, а потом везем в Беларусь, где занимаемся сборкой и установкой в домах. Благодаря модификации наши провода дольше эксплуатируются и более надежны, чем китайские аналоги. Белорусский офис компании и производственное помещение базируются в Брестском научно-технологическом парке.





Благодаря моему опыту и образованию с технической частью проблем почти не возникало, но с самого начала были трудности с маркетингом. Мне и моей команде (преимущественно технических специалистов) предстояло научиться продавать свой продукт.





Помню, когда впервые нанял рекламщиков, ребята буквально за день слили $ 150 на контекстную рекламу и привели всего 1 лида. Кстати, этот лид и стал нашей первой продажей. Он позвонил как раз в момент, когда я устраивал жесткий разбор полетов нашим маркетологам. Разумеется, с ребятами я попрощался и стал искать новую команду.





Привлекал своих знакомых, предлагал им высокий процент от продаж, но это тоже не сработало. Я понял, что главный актив сотрудника — это мотивация и инициативность, а иначе будет просто пустая трата времени. Постепенно благодаря нетворкингу на различных ивентах мне удалось собрать крепкую команду из классных ребят. Теперь теплые лиды стоят не больше $ 4.





«За полгода сделали больше сотни продаж с чеками от $ 400 до $ 3000»

Примерно за полгода мы сделали больше сотни продаж по всей Беларуси с чеками в диапазоне от $ 400 до $ 3000 и полностью обкатали свой продукт. Нам удалось отбить все вложения и пройти точку безубыточности, поэтому сейчас нацелены на масштабирование. К сожалению, пока для нашего рынка технологии электроотопления — что-то новое и незнакомое. Люди очень слабо осведомлены и редко видят для себя выгоду.

Хотя технология очень гибкая и может использоваться в совершенно разных местах: полы, стены, крыша, бани, теплицы и даже газон. Кабель можно нагреть до 200 градусов и благодаря терморегулятору обеспечить любую температуру в помещении.









Он не боится влаги и пригоден к эксплуатации в течение 50 лет без необходимости ремонта. Кроме того, в нашей стране для домов с электроотоплением существует особый льготный режим, который делает его дешевле газовых аналогов.

Думаю, что в ближайшие лет 10 такие технологии станут более распространенным явлением — по мере модернизации электрической инфраструктуры нашей страны и транзита энергии с БелАЭС.

Сейчас в планах компании кратное увеличение продаж на белорусском рынке. Для этого мы расширяем штат отдела маркетинга, ищем новых продажников и выстраиваем партнерскую сеть для кросс-маркетинга: дизайнеры, архитекторы, плиточники и прочее. Так как мы полностью изучили и отработали свой продукт на нашем рынке, уже есть амбиции выйти зарубеж. В качестве приоритетных рынков рассматриваем Россию и Польшу.





Мы уже начали активно ездить на различные бизнес-ивенты, работать со СМИ и общаться с инвестиционными фондами, чтобы заявить о себе и привлечь новые инвестиции. Разумеется, это не вопрос одного дня, но думаю, что благодаря нашей системной работе в этом направлении, мы непременно добьемся результата.



