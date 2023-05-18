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Врачи рассказали, как снизить проявления аллергии
18.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сезон аллергии на цветение начался в Беларуси. В этот период от насморка, чихания и слез страдает каждый пятый житель страны, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Утро Владислава Полухина начинается не с кофе, а с таблетки антигистаминного. Оно действует, но кратковременно. Целый день насморк, чихание и сыпь. Аллергия на пыльцу растений у него с детства. Симптомы мешают спать, работать, отдыхать на природе.
От весенней аллергии страдает каждый пятый белорус. Это миллион 800 тысяч человек. Для них самыми аллергенными растениями становятся те, чья пыльца легче. Сейчас это злаки, полевые цветы, хвойные деревья, береза и липа. Спасения нет даже в больших городах. Ветер переносит пыльцу на километры.
В таких условиях Минский ботанический сад для аллергика становится раздражителем. Там больше 10 тысяч видов растений, многие из них аллергенны. Рискнуть полюбоваться природой аллергикам можно в пасмурную, дождливую погоду. Капли прибивают пыльцу к земле, это позволят вдохнуть без страха для здоровья.
Есть правило: чем меньше растение пахнет, тем оно безопаснее. Есть варианты и почти полностью гипоаллергенных цветов. Это розы, орхидеи, тюльпаны, нарциссы.
«Выводят сорта с минимальным количеством тычинок. Есть сорта гербер, которые практически гипоаллергенны», – говорит заведующий лабораторией флоры и систематики растений Национальной академии наук Сергей Савчук.
Сезонное обострение у аллергиков закончится только к октябрю, с наступлением холодов. К этому времени отцветут почти все растения.
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Самыми аллергенным растениями весной являются злаки, полевые цветы, хвойные деревья, береза и липа.
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