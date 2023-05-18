Врачи рассказали, как снизить проявления аллергии

От весенней аллергии страдает каждый пятый белорус. Это миллион 800 тысяч человек. Для них самыми аллергенными растениями становятся те, чья пыльца легче. Сейчас это злаки, полевые цветы, хвойные деревья, береза и липа. Спасения нет даже в больших городах. Ветер переносит пыльцу на километры.

В таких условиях Минский ботанический сад для аллергика становится раздражителем. Там больше 10 тысяч видов растений, многие из них аллергенны. Рискнуть полюбоваться природой аллергикам можно в пасмурную, дождливую погоду. Капли прибивают пыльцу к земле, это позволят вдохнуть без страха для здоровья.

Справляться с симптомами помогают не только таблетки, но и мази, капли для носа и глаз. Но если симптомы появились впервые, идти нужно не в аптеку, а к врачу. Иначе последствия могут быть серьезными.

«Может перейти в бронхиальную астму. Может расширяться спектр сенсибилизации. То есть была аллергия на пыльцу, может появиться на бытовую пыль, на шерсть животных, на продукты питания. Есть жизнеугрожающие ситуации, такие как анафилактический шок, отек Квинке», – предупредила врач аллерголог-иммунолог Татьяна Новикова.

Есть правило: чем меньше растение пахнет, тем оно безопаснее. Есть варианты и почти полностью гипоаллергенных цветов. Это розы, орхидеи, тюльпаны, нарциссы.

«Выводят сорта с минимальным количеством тычинок. Есть сорта гербер, которые практически гипоаллергенны», – говорит заведующий лабораторией флоры и систематики растений Национальной академии наук Сергей Савчук.

Сезонное обострение у аллергиков закончится только к октябрю, с наступлением холодов. К этому времени отцветут почти все растения.