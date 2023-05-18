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Золотую монету «Славянка» номиналом 50 рублей выпустил Нацбанк Беларуси

18.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Национальный банк Беларуси выпустил в обращение золотую монету «Славянка» номиналом 50 белорусских рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Речь идет о слитковой (инвестиционной) монете. Она имеет форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. На аверсе вверху по кругу написано «Рэспублiка Беларусь», в центре – рельефное изображение герба страны, а под ним год чеканки и номинал, слева – проба сплава, а справа – масса монеты (7,78 г).

На реверсе в центре стоит рельефное изображение портрета молодой славянки с ребенком на руках, а по бокам – две райские птицы. Вверху по кругу надпись «Славянка». В Нацбанке Беларуси добавили, что монету отчеканил Казахстанский монетный двор Нацбанка Казахстана.

Ранее археологи в ходе раскопок на городище Мирмекий близ Керчи нашли клад из 30 золотых монет эпохи Александра Македонского.



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Инвестиционную монету массой 7,78 граммов отчеканил Казахстанский монетный двор Нацбанка Казахстана.
 
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