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Золотую монету «Славянка» номиналом 50 рублей выпустил Нацбанк Беларуси
18.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Национальный банк Беларуси выпустил в обращение золотую монету «Славянка» номиналом 50 белорусских рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
Речь идет о слитковой (инвестиционной) монете. Она имеет форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. На аверсе вверху по кругу написано «Рэспублiка Беларусь», в центре – рельефное изображение герба страны, а под ним год чеканки и номинал, слева – проба сплава, а справа – масса монеты (7,78 г).
На реверсе в центре стоит рельефное изображение портрета молодой славянки с ребенком на руках, а по бокам – две райские птицы. Вверху по кругу надпись «Славянка». В Нацбанке Беларуси добавили, что монету отчеканил Казахстанский монетный двор Нацбанка Казахстана.
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Инвестиционную монету массой 7,78 граммов отчеканил Казахстанский монетный двор Нацбанка Казахстана.
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