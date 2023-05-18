Золотую монету «Славянка» номиналом 50 рублей выпустил Нацбанк Беларуси

Речь идет о слитковой (инвестиционной) монете. Она имеет форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. На аверсе вверху по кругу написано «Рэспублiка Беларусь», в центре – рельефное изображение герба страны, а под ним год чеканки и номинал, слева – проба сплава, а справа – масса монеты (7,78 г).

На реверсе в центре стоит рельефное изображение портрета молодой славянки с ребенком на руках, а по бокам – две райские птицы. Вверху по кругу надпись «Славянка». В Нацбанке Беларуси добавили, что монету отчеканил Казахстанский монетный двор Нацбанка Казахстана.