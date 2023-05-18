|
Беспилотники и защиту от них представили на выставке MILEX в Минске
18.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
МТРК «Мир»
Международная выставка вооружений и военной техники MILEX стартовала в Минске. Выставка проходит в 11-й раз. Белорусы и иностранцы представили десятки передовых разработок, акцент сделали на беспилотники и защиту от них, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Весит всего 14 килограммов, разгоняется до 120 километров час и может летать около 120 минут. Беспилотник «Бусел», или в переводе «Аист», маневренный за счет размера. В качестве глаза – современная оптическая система. Она распознает лесные пожары, наводнения и может увидеть заблудившихся людей.
Другая машина используется для тех же целей, только ее размер, вес и грузоподъемность больше в несколько раз. Для ее запуска нужна взлетно-посадочная полоса. Сделан беспилотник полностью из белорусских деталей. Разработчики уверяют, что аналогов ему нет.
«С одним наземным пунктом управления он летает до 70 километров, с одним ретранслятором – до 200 километров. Он может мониторить лесную обстановку, обрушения, состояние дорог и мостов. В гражданских целях – это, прежде всего, предупреждение», – рассказал главный руководитель проекта по разработке беспилотных летательных аппаратов Национальной академии наук Беларуси Сергей Шавейко.
Беспилотники – настоящее и будущее. Об этом уверенно говорят разработчики. Поэтому на выставке их десятки. От небольших, весом в пару килограммов, до многотонных вертолетов. На такие летательные аппараты страны делают акцент в первую очередь.
Передовые разработки на выставку кроме Беларуси привезли еще Россия, Китай и Иран. Традиционно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Передовые разработки на Международную выставку вооружений и военной техники привезли белорусские компании, а также Россия, Китай и Иран.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)