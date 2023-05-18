Беспилотники и защиту от них представили на выставке MILEX в Минске

Другая машина используется для тех же целей, только ее размер, вес и грузоподъемность больше в несколько раз. Для ее запуска нужна взлетно-посадочная полоса. Сделан беспилотник полностью из белорусских деталей. Разработчики уверяют, что аналогов ему нет.

«С одним наземным пунктом управления он летает до 70 километров, с одним ретранслятором – до 200 километров. Он может мониторить лесную обстановку, обрушения, состояние дорог и мостов. В гражданских целях – это, прежде всего, предупреждение», – рассказал главный руководитель проекта по разработке беспилотных летательных аппаратов Национальной академии наук Беларуси Сергей Шавейко.

Беспилотники – настоящее и будущее. Об этом уверенно говорят разработчики. Поэтому на выставке их десятки. От небольших, весом в пару килограммов, до многотонных вертолетов. На такие летательные аппараты страны делают акцент в первую очередь.

«Защита от беспилотников на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений деятельности Министерства обороны, поскольку эта проблема является актуальной по опыту не только современности. Она стала актуальной еще несколько лет назад», – отметил заместитель министра обороны по вооружению – начальник вооружения Вооруженных сил Беларуси Андрей Федин.