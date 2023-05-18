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Беспилотники и защиту от них представили на выставке MILEX в Минске

18.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беспилотники и защиту от них представили на выставке MILEX в МинскеМинске" height="100%" width="670">
МТРК «Мир»

Международная выставка вооружений и военной техники MILEX стартовала в Минске. Выставка проходит в 11-й раз. Белорусы и иностранцы представили десятки передовых разработок, акцент сделали на беспилотники и защиту от них, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Весит всего 14 килограммов, разгоняется до 120 километров час и может летать около 120 минут. Беспилотник «Бусел», или в переводе «Аист», маневренный за счет размера. В качестве глаза – современная оптическая система. Она распознает лесные пожары, наводнения и может увидеть заблудившихся людей.

«С новой электроникой, новыми бортовыми модулями, которые позволяют получать лучшую картинку, видео в инфракрасном диапазоне для мониторинга днем и ночью. Это наша новинка. У него два двигателя, такая схема построения обеспечивает ему устойчивость к сильному ветру, мы летали также в горных условиях», – рассказала заведующая сектором маркетинга научно-производственного центра беспилотных комплексов Национальной академии наук Беларуси Мария Максимова.

Другая машина используется для тех же целей, только ее размер, вес и грузоподъемность больше в несколько раз. Для ее запуска нужна взлетно-посадочная полоса. Сделан беспилотник полностью из белорусских деталей. Разработчики уверяют, что аналогов ему нет.

«С одним наземным пунктом управления он летает до 70 километров, с одним ретранслятором – до 200 километров. Он может мониторить лесную обстановку, обрушения, состояние дорог и мостов. В гражданских целях – это, прежде всего, предупреждение», – рассказал главный руководитель проекта по разработке беспилотных летательных аппаратов Национальной академии наук Беларуси Сергей Шавейко.

Беспилотники – настоящее и будущее. Об этом уверенно говорят разработчики. Поэтому на выставке их десятки. От небольших, весом в пару килограммов, до многотонных вертолетов. На такие летательные аппараты страны делают акцент в первую очередь.

«Защита от беспилотников на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений деятельности Министерства обороны, поскольку эта проблема является актуальной по опыту не только современности. Она стала актуальной еще несколько лет назад», – отметил заместитель министра обороны по вооружению – начальник вооружения Вооруженных сил Беларуси Андрей Федин.

Передовые разработки на выставку кроме Беларуси привезли еще Россия, Китай и Иран. Традиционно MILEX – площадка для сотрудничества. Там подписываются десятки контрактов. Поэтому в эти дни ее посетят делегации из 30 стран. Приветственное слово участникам направил президент Беларуси Александр Лукашенко.



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Теги: Минск
 
 
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Передовые разработки на Международную выставку вооружений и военной техники привезли белорусские компании, а также Россия, Китай и Иран.
 
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