О чем пишут мировые СМИ: прогноз ООН о рекордном потеплении и запрет TikTok в Монтане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Следующие пять лет «почти наверняка» станут самыми жаркими в истории, заявили в ООН. Сочетание парникового эффекта и явления Эль-Ниньо приведет к резкому росту температур, сообщает France 24 . В 2023-2027 году средняя температура на планете с вероятностью в 66% превысит установленный Парижским соглашением порог (+1,5 градуса по сравнению с доиндустриальными показателями). Эксперты предупредили, что потепление приведет к «далеко идущим последствиям для здравоохранения, продовольственной безопасности, управления водными ресурсами и окружающей среды».

Монтана стала первым штатом США, где запретили TikTok. Губернатор подписал закон, запрещающий магазинам предлагать приложение на территории штата к следующему году, сообщает The Guardian . До этого федеральное правительство и более половины штатов США запретили приложение на правительственных устройствах. Представители китайской социальной сети выпустили заявление, где говорится, что запрет незаконен и «нарушает права жителей Монтаны». Компания намерена «защищать права наших пользователей внутри и за пределами Монтаны».

Казахстан стал полноправным членом Института ЦАРЭС (Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества). Раньше он имел статус наблюдателя, сообщает «Казахстанская правда» . Институт ЦАРЭС создан 11 странами (Казахстан, Афганистан, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, КНР, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и семью международными организациями (АБР, ЕБРР, Всемирный банк (МВФ, ИБР, ПРООН, АБИИ)) с целью ускорения экономического роста в Центральной Азии. Программы ЦАРЭС охватывают такие кластеры, как экономическая и финансовая стабильность, торговля, туризм и экономические коридоры, инфраструктура и экономическая связанность, сельское хозяйство, водные ресурсы и человеческое развитие.

В Кыргызстане планируют создать высокотехнологичный сердечно-сосудистый кластер. Для этого привлечен консорциум инвесторов, сообщает «Вечерний Бишкек» . Примерный объем инвестиций оценивается в 4,5 млн долларов. Создание кластера предоставит возможность проводить на базе Национального центра кардиологии уникальные операции на сердце и лечить сердечно-сосудистые заболевания, в том числе инсульт. Медицинские сотрудники будут работать с новой высокотехнологичной техникой. Поэтому особое внимание планируют уделить обучению специалистов.