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Послы Беларуси и Кыргызстана приняли участие в торжествах в честь Дня Конституции и флага Туркменистана

18.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Послы Беларуси и Кыргызстана приняли участие в торжествах в честь Дня Конституции и флага Туркменистана
 Фото: МТРК «МИР»

В Туркменистане отмечают сразу два праздника – День Конституции и День Государственного флага. В стране проходят торжественные мероприятия. В них принимают участие члены правительства, военные и представители общественных организаций, сообщает «МИР 24».

К монументу Конституции возложили цветы. Первым это сделал председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов. Затем такая же церемония прошла у главного флагштока страны.

«Прекрасный весенний день, отличная теплая погода символизируют, что Туркменистан является гостеприимной страной, продолжает свое устойчивое развитие. Мы от всей души желаем двигаться в этом направлении», – сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Туркменистане Вячеслав Бескостый.

«Поздравляю братский туркменский народ. Я уверен, что отношения между нашими братскими странами и народами будут расширяться. Думаю, что в регионе мы должны быть вместе и поддерживать друг друга. В этом отношении я вижу очень хорошую поддержку туркменского народа», – отметил Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Туркменистане Азизбек Мадмаров.

Раньше два главных праздника отмечались в разные даты. Объединили их в 2018 году.



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Первым цветы к монументу Конституции возложил председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.
 
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