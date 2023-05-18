|
Послы Беларуси и Кыргызстана приняли участие в торжествах в честь Дня Конституции и флага Туркменистана
18.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Туркменистане отмечают сразу два праздника –
К монументу Конституции возложили цветы. Первым это сделал председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов. Затем такая же церемония прошла у главного флагштока страны.
«Поздравляю братский туркменский народ. Я уверен, что отношения между нашими братскими странами и народами будут расширяться. Думаю, что в регионе мы должны быть вместе и поддерживать друг друга. В этом отношении я вижу очень хорошую поддержку туркменского народа», – отметил Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Туркменистане Азизбек Мадмаров.
Раньше два главных праздника отмечались в разные даты. Объединили их в 2018 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Послы Беларуси и Кыргызстана приняли участие в торжествах в честь Дня Конституции и флага Туркменистана
Первым цветы к монументу Конституции возложил председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)