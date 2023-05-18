Послы Беларуси и Кыргызстана приняли участие в торжествах в честь Дня Конституции и флага Туркменистана

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Туркменистане отмечают сразу два праздника – День Конституции и День Государственного флага . В стране проходят торжественные мероприятия. В них принимают участие члены правительства, военные и представители общественных организаций, сообщает «МИР 24».

К монументу Конституции возложили цветы. Первым это сделал председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов. Затем такая же церемония прошла у главного флагштока страны.

«Прекрасный весенний день, отличная теплая погода символизируют, что Туркменистан является гостеприимной страной, продолжает свое устойчивое развитие. Мы от всей души желаем двигаться в этом направлении», – сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Туркменистане Вячеслав Бескостый.