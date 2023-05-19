Лукашенко призвал страны ОДКБ вместе создавать новую систему международных отношений

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Справедливый и многополярный мир. К этим идеалам будет и дальше стремиться Беларусь. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Встреча с бывшими коллегами – так назвал этот разговор Александр Лукашенко. Президент сам долгое время работал в парламенте и о роли народных избранников знает изнутри. Глава государства отметил особую роль парламентариев в ОДКБ. Они работают над сближением законодательств. Важной задачей Лукшенко назвал и наблюдение за избирательными кампаниями в странах-участницах.

«Учитывая градус негативных отзывов об условиях их подготовки и проведения со стороны ангажированных политических институтов, беспристрастные оценки нашей ассамблеи играют роль положительного баланса. То есть мы сами себя, наши государства, друг друга в обиду не даем», – отметил президент.

Эти позиции под угрозой, уверен Александр Лукашенко. Президент обратил внимание на действия НАТО: альянс наращивает свое присутствие у западных границ ОДКБ, расширяется за счет включения новых участников Финляндии и Швеции.

«Такого рода действия ставят мир на весьма опасную грань глобального конфликта. Несмотря на стремительный спад уровня жизни и ухудшение экономических перспектив в европейских странах, Запад идет на эскалацию международной напряженности. Усилиями наших западных оппонентов ООН и ОБСЕ превращаются в инструменты давления и конфронтации», – сказал Лукашенко.

При этом официальный Минск открыт к диалогу, заявил Александр Лукашенко. Но только к взаимоуважительному и равноправному. А страны ОДКБ в такой обстановке президент призвал смотреть далеко вперед и вместе создавать новую систему международных отношений.