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Лукашенко призвал страны ОДКБ вместе создавать новую систему международных отношений

19.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко призвал страны ОДКБ вместе создавать новую систему международных отношений
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Справедливый и многополярный мир. К этим идеалам будет и дальше стремиться Беларусь. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Встреча с бывшими коллегами – так назвал этот разговор Александр Лукашенко. Президент сам долгое время работал в парламенте и о роли народных избранников знает изнутри. Глава государства отметил особую роль парламентариев в ОДКБ. Они работают над сближением законодательств. Важной задачей Лукшенко назвал и наблюдение за избирательными кампаниями в странах-участницах.

«Учитывая градус негативных отзывов об условиях их подготовки и проведения со стороны ангажированных политических институтов, беспристрастные оценки нашей ассамблеи играют роль положительного баланса. То есть мы сами себя, наши государства, друг друга в обиду не даем», – отметил президент.

Эти позиции под угрозой, уверен Александр Лукашенко. Президент обратил внимание на действия НАТО: альянс наращивает свое присутствие у западных границ ОДКБ, расширяется за счет включения новых участников Финляндии и Швеции.

«Такого рода действия ставят мир на весьма опасную грань глобального конфликта. Несмотря на стремительный спад уровня жизни и ухудшение экономических перспектив в европейских странах, Запад идет на эскалацию международной напряженности. Усилиями наших западных оппонентов ООН и ОБСЕ превращаются в инструменты давления и конфронтации», – сказал Лукашенко.

При этом официальный Минск открыт к диалогу, заявил Александр Лукашенко. Но только к взаимоуважительному и равноправному. А страны ОДКБ в такой обстановке президент призвал смотреть далеко вперед и вместе создавать новую систему международных отношений.

«Основанной на общепризнанных нормах и принципах международного права, а не на неких «правилах». Мы не хотим, чтобы в связи с введенными против нас санкциями под них, сотрудничая с нами, попали и вы. Нам это абсолютно не нужно. Это будет только хуже. Но я хочу сказать, что мы очень надеемся, что вот эти вот попытки нас разорвать не подействуют на наше единство. Главное – экономика. Главное – рынок», – отметил президент Беларуси.

Беларусь председательствует в ОДКБ с ноября прошлого года под девизом «Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности». Добиться этого можно только вместе, решив все противоречия, считает президент.

«Беларусь в рамках своего председательства нацелена на то, чтобы предпринять необходимые усилия для повышения сплоченности государств – членов ОДКБ. Сегодня сильные мира сего пытаются переделить мир. И мы в центре этого внимания. Поэтому нам надо держаться друг друга. Это наша политика. Мы вам ее предлагаем», – отметил Лукашенко.

Другой альтернативы для сохранения суверенитета и независимости государств белорусский лидер не видит.



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Теги: Минск
 
 
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Беларусь председательствует в ОДКБ с ноября прошлого года под девизом «Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности».
 
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