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Лукашенко призвал страны ОДКБ вместе создавать новую систему международных отношений
19.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Справедливый и многополярный мир. К этим идеалам будет и дальше стремиться Беларусь. Об этом заявил
Встреча с бывшими коллегами – так назвал этот разговор Александр Лукашенко. Президент сам долгое время работал в парламенте и о роли народных избранников знает изнутри. Глава государства отметил особую роль парламентариев в ОДКБ. Они работают над сближением законодательств. Важной задачей Лукшенко назвал и наблюдение за избирательными кампаниями в странах-участницах.
Эти позиции под угрозой, уверен Александр Лукашенко. Президент обратил внимание на действия НАТО: альянс наращивает свое присутствие у западных границ ОДКБ, расширяется за счет включения новых участников Финляндии и Швеции.
При этом официальный Минск открыт к диалогу, заявил Александр Лукашенко. Но только к взаимоуважительному и равноправному. А страны ОДКБ в такой обстановке президент призвал смотреть далеко вперед и вместе создавать новую систему международных отношений.
«Основанной на общепризнанных нормах и принципах международного права, а не на неких «правилах». Мы не хотим, чтобы в связи с введенными против нас санкциями под них, сотрудничая с нами, попали и вы. Нам это абсолютно не нужно. Это будет только хуже. Но я хочу сказать, что мы очень надеемся, что вот эти вот попытки нас разорвать не подействуют на наше единство. Главное – экономика. Главное – рынок», – отметил президент Беларуси.
Беларусь председательствует в ОДКБ с ноября прошлого года под девизом «Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности». Добиться этого можно только вместе, решив все противоречия, считает президент.
«Беларусь в рамках своего председательства нацелена на то, чтобы предпринять необходимые усилия для повышения сплоченности государств – членов ОДКБ. Сегодня сильные мира сего пытаются переделить мир. И мы в центре этого внимания. Поэтому нам надо держаться друг друга. Это наша политика. Мы вам ее предлагаем», – отметил Лукашенко.
Другой альтернативы для сохранения суверенитета и независимости государств белорусский лидер не видит.
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Беларусь председательствует в ОДКБ с ноября прошлого года под девизом «Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности».
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