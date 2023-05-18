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Лукашенко назвал главные задачи белорусского председательства в ОДКБ

18.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко назвал главные задачи белорусского председательства в ОДКБ
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Справедливый и многополярный мир – к этим идеалам будет и дальше стремиться Беларусь, заявил Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщает «МИР 24».

«Уверен, что девиз белорусского председательства «Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности» отвечает интересам всех государств – членов ОДКБ. Нельзя в этой связи обойти вопрос о единстве наших рядов. Беларусь в рамках своего председательства нацелена на то, чтобы предпринять необходимые усилия для повышения сплоченности государств – членов ОДКБ. Сегодня сильные мира сего пытаются переделить мир, и мы в центре этого внимания, поэтому нам надо держаться друг друга», – подчеркнул президент Беларуси.

Сейчас Беларусь председательствует в ОДКБ. Президент назвал две главные задачи организации – это сближение национальных законодательств и наблюдение за ходом избирательных кампаний.



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Президент Беларуси перечислил идеалы и стремления республики.
 
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