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Лукашенко назвал главные задачи белорусского председательства в ОДКБ
18.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Справедливый и многополярный мир – к этим идеалам будет и дальше стремиться Беларусь, заявил Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания
Сейчас Беларусь председательствует в ОДКБ. Президент назвал две главные задачи организации – это сближение национальных законодательств и наблюдение за ходом избирательных кампаний.
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Президент Беларуси перечислил идеалы и стремления республики.
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