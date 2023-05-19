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Борьбу с наркотрафиком и сближение законодательств обсудили парламентарии стран ОДКБ
19.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Защитить жителей стран-участниц ОДКБ от активного распространения наркотиков среди детей и молодежи. С такой инициативой выступила Беларусь на Совете Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. В этом году страна председательствует в организации, отмечает «МИР 24».
Приоритет для
«Это результативность. То, что мы принимаем в ОДКБ, потом имплементируется в различных формах в национальных законодательствах. Разрабатываем рекомендации по отдельным темам, которые затем уже национальные законодательные органы используют в своей работе», – отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.
Кроме стран-участниц ОДКБ в качестве гостей и наблюдателей на совет пригласили представителей Китая, Ирана и Кубы.
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Совет Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности состоялся в Минске.
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