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Борьбу с наркотрафиком и сближение законодательств обсудили парламентарии стран ОДКБ

19.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Борьбу с наркотрафиком и сближение законодательств обсудили парламентарии стран ОДКБ
 Фото: сайт президента Кыргызской Республики

Защитить жителей стран-участниц ОДКБ от активного распространения наркотиков среди детей и молодежи. С такой инициативой выступила Беларусь на Совете Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. В этом году страна председательствует в организации, отмечает «МИР 24».

«Мы понимаем, что этот вопрос в одиночку решить невозможно. Если у нас несколько положение улучшилось, а соседние государства и другие не будут принимать меры, то нам тоже будет трудно удержаться», – сказал член Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко.

Приоритет для стран ОДКБ – сближение национальных законодательств. Парламентарии разрабатывают модельные законы для создания общего правового поля. Почти 60% таких документов принимаются странами-участницами.

«Это результативность. То, что мы принимаем в ОДКБ, потом имплементируется в различных формах в национальных законодательствах. Разрабатываем рекомендации по отдельным темам, которые затем уже национальные законодательные органы используют в своей работе», – отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

Кроме стран-участниц ОДКБ в качестве гостей и наблюдателей на совет пригласили представителей Китая, Ирана и Кубы.



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Совет Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности состоялся в Минске.
 
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