Борьбу с наркотрафиком и сближение законодательств обсудили парламентарии стран ОДКБ

Приоритет для стран ОДКБ – сближение национальных законодательств. Парламентарии разрабатывают модельные законы для создания общего правового поля. Почти 60% таких документов принимаются странами-участницами.

«Это результативность. То, что мы принимаем в ОДКБ, потом имплементируется в различных формах в национальных законодательствах. Разрабатываем рекомендации по отдельным темам, которые затем уже национальные законодательные органы используют в своей работе», – отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

Кроме стран-участниц ОДКБ в качестве гостей и наблюдателей на совет пригласили представителей Китая, Ирана и Кубы.