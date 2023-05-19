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Популярность гольфа выросла в Беларуси

19.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Популярность гольфа выросла в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Международная федерация гольфа допустила белорусских спортсменов к соревнованиям. Впереди серьезные старты. ​Как и где готовятся участники, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Сезон гольфа в Беларуси открыт. На тренировочной площадке около тысячи мячей. Здесь спортсмены до начала турнира отрабатывают удары.

В идеале гольфист должен пройти всю игру с одним мячом. Но если утопил в озере или потерял, штрафной удар. За раунд спортсмены нахаживают около 13 километров.​ А длиться турнир может от​ нескольких часов до четырех дней.

Георгий занимается гольфом уже 10 лет.​ С клюшками и бэгом не расстается. На поле выходит каждый день. Сегодня он рекордсмен страны количеству ударов.

«Стабильно с определенных стартовых позиций прохожу поле меньше 80 ударов. В мире это обычно 2% игроков в гольфе делают только. Самое главное в гольфе – это за меньшее количество ударов, сохраняя хороший темп, комфортный для всех участников турнира или твой команды-флайта, с которыми ты идешь, за меньшее количество ударов закончить 18 лунок поля», – отметил чемпион Кубка Беларуси по гольфу, капитан гольф-клуба Георгий Пригожий.

В гольф-клубе Беларуси около 30% участников – девушки. Это лучший показатель в странах СНГ. У Елены Ластовской свои секреты успеха. Она второй год в топе белорусских игроков.

«Силовые тренировки, посещение тренажерного зала позволяют улучшить свои результаты. И также растяжка – пилатес и йога. Это действительно очень хорошо влияет на физическую подготовку и выносливость. Сейчас я бью дальше, и мне это очень нравится. Это новый этап, и нужно продумывать стратегию игры», – отметила гольфистка, леди-капитан гольф-клуба Елена Ластовская.

График у спортсменов насыщенный. Турниры по несколько раз в месяц. В гольф играют в любую погоду.

«Мы уже давно отошли от сезонности в виду того, что у нас появились высокоточные гольф-симуляторы, которые находятся в здании Академии с высокоточными камерами, сенсорами, радарами, которые считывают полностью удар, мах, скорость и вылет клюшки», – сказал главный тренер сборной Беларуси по гольфу Денис Чирков.

На своем поле Белорусская ассоциация гольфа проводит и международные соревнования. В них принимают участие спортсмены из Америки, Канады, Австралии, стран Европы и СНГ.

«География нашего участия в международных соревнованиях очень широкая. Таким образом сегодня планируем компенсировать отсутствие наших спортсменов на некоторых международных мероприятиях организацией своих мероприятий. У нас наиболее тесные контакты в отношениях между ассоциациями и федерациями с РФ. Практически на всех турнирах и соревнованиях прошлого года и этого планируется участие игроков и клубов РФ. Также у нас сегодня Казахстан присутствует, мы активно сотрудничаем с Ближним Востоком», – подчеркнул председатель Белорусской ассоциации гольфа Владимир Дражин.

Поле под Минском имеет чемпионский класс. Его дистанция, рельеф и уровень сложности позволяют проводить здесь мировые первенства. Как говорят, такое поле не стыдно показать и Тайгеру Вудсу.



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Спортсменов из Беларуси накануне допустили до участия в международных соревнованиях.
 
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