|
Погода в СНГ: риск схода оползней на юге Кыргызстана, маковые поля под Алматы
19.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно с прояснениями, временами
Кыргызстан
На большей части территории Кыргызстана в пятницу будут дожди и грозы. В высокогорных районах может пойти снег. В Бишкеке плюс 21.
Из-за обильных осадков в Алайском районе на юге республики начал двигаться в сторону поселка большой оползень. Его объем – примерно 300 тысяч кубометров. За сутки грязевая масса сдвинулась на метр. По данным МЧС, в зоне опасности расположены семь жилых домов. Спасатели накануне эвакуировали пять семей. Всего в Ошской области около полутысячи лавиноопасных участков, каждый пятый находится в Алайском районе.
Беларусь
На юго-востоке Беларуси по-летнему тепло: воздух прогреется до 23 градусов. В Минске и в западных областях пасмурно и плюс 16. В выходные во всех регионах будет солнечно.
Многие белорусы начали планировать летний отдых. 90% мест в санаториях забронировано, в том числе иностранцами. К приему гостей готовятся и детские оздоровительные лагеря. Первая смена в некоторых из них начнется с 27 мая
Казахстан
В Алматинской области начался сезон цветения маков. Алые поля стали зоной притяжения для жителей мегаполиса и туристов. Люди приезжают, чтобы полюбоваться и сделать фотографии ярких пейзажей и селфи. Экологи просят относиться к растениям бережно, не срывать и не вытаптывать корневую систему. Маки хоть и многолетние цветы, но достаточно капризные. Если их повредить, в следующем году могут и не появиться на этой территории.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)