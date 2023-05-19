Погода в СНГ: риск схода оползней на юге Кыргызстана, маковые поля под Алматы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно с прояснениями, временами дождь и похолодание до плюс 19 ожидается в пятницу в Москве. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

На большей части территории Кыргызстана в пятницу будут дожди и грозы. В высокогорных районах может пойти снег. В Бишкеке плюс 21.

Из-за обильных осадков в Алайском районе на юге республики начал двигаться в сторону поселка большой оползень. Его объем – примерно 300 тысяч кубометров. За сутки грязевая масса сдвинулась на метр. По данным МЧС, в зоне опасности расположены семь жилых домов. Спасатели накануне эвакуировали пять семей. Всего в Ошской области около полутысячи лавиноопасных участков, каждый пятый находится в Алайском районе.

Беларусь