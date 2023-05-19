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Погода в СНГ: риск схода оползней на юге Кыргызстана, маковые поля под Алматы

19.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: риск схода оползней на юге Кыргызстана, маковые поля под Алматы
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Облачно с прояснениями, временами дождь и похолодание до плюс 19 ожидается в пятницу в Москве. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

На большей части территории Кыргызстана в пятницу будут дожди и грозы. В высокогорных районах может пойти снег. В Бишкеке плюс 21.

Из-за обильных осадков в Алайском районе на юге республики начал двигаться в сторону поселка большой оползень. Его объем – примерно 300 тысяч кубометров. За сутки грязевая масса сдвинулась на метр. По данным МЧС, в зоне опасности расположены семь жилых домов. Спасатели накануне эвакуировали пять семей. Всего в Ошской области около полутысячи лавиноопасных участков, каждый пятый находится в Алайском районе.

Беларусь

На юго-востоке Беларуси по-летнему тепло: воздух прогреется до 23 градусов. В Минске и в западных областях пасмурно и плюс 16. В выходные во всех регионах будет солнечно.

Многие белорусы начали планировать летний отдых. 90% мест в санаториях забронировано, в том числе иностранцами. К приему гостей готовятся и детские оздоровительные лагеря. Первая смена в некоторых из них начнется с 27 мая

Казахстан

Жители Казахстана вновь достали теплые вещи. В Астане плюс 14, ожидается усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду. На юге – в Алматы и Шымкенте – продолжаются дожди с грозами. Днем температура воздуха составит 17 градусов.

В Алматинской области начался сезон цветения маков. Алые поля стали зоной притяжения для жителей мегаполиса и туристов. Люди приезжают, чтобы полюбоваться и сделать фотографии ярких пейзажей и селфи. Экологи просят относиться к растениям бережно, не срывать и не вытаптывать корневую систему. Маки хоть и многолетние цветы, но достаточно капризные. Если их повредить, в следующем году могут и не появиться на этой территории.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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