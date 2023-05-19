Посвящение в пионеры прошло в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня отмечается День пионерии . Эта организация была создана 101 год назад. В Беларуси она существует до сих пор, в ней более 600 тысяч мальчишек и девчонок, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Белые рубашки, выправка, идеальная осанка. На руке у октябрят красно-зеленые галстуки. Совсем скоро они будут красоваться у них на груди. Школьники отдадут свой первый салют, произнесут клятву. И станут пионерами.

«Торжественно обещаю любить свою родину, быть добрым, честным и справедливым».

Посвящение в пионеры в Беларуси – особый праздник. Во Дворце детей и молодежи собрали лучших из лучших. В зале почти 100 школьников – активисты, спортсмены, призеры конкурсов. Каждый уже знает, как проявит себя в новом статусе.

«Заняться экологическими посадками деревьев. Мои родители были пионерами. Бабушки, дедушки, они очень гордятся мной», – сказал ученик школы №164 Минска Константин Кознич.

«Они всегда придут на помощь. Если нужна где-то помощь, всегда помогу», –пообещала ученица школы №164 Минска Валерия Костелецкая.

А эти тимуровцы в пионерии больше года. Уже накопили десяток добрых дел. Помогают животным в приютах, высаживают аллеи и проявляют себя в творчестве. Сегодня они в гостях у ветерана труда. С собой к чаю – сладости и фрукты.

Как правильно завязать пионерский галстук?

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