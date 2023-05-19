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Посвящение в пионеры прошло в Беларуси

19.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Посвящение в пионеры прошло в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сегодня отмечается День пионерии. Эта организация была создана 101 год назад. В Беларуси она существует до сих пор, в ней более 600 тысяч мальчишек и девчонок, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Белые рубашки, выправка, идеальная осанка. На руке у октябрят красно-зеленые галстуки. Совсем скоро они будут красоваться у них на груди. Школьники отдадут свой первый салют, произнесут клятву. И станут пионерами.

«Торжественно обещаю любить свою родину, быть добрым, честным и справедливым».

Посвящение в пионеры в Беларуси – особый праздник. Во Дворце детей и молодежи собрали лучших из лучших. В зале почти 100 школьников – активисты, спортсмены, призеры конкурсов. Каждый уже знает, как проявит себя в новом статусе.

«Заняться экологическими посадками деревьев. Мои родители были пионерами. Бабушки, дедушки, они очень гордятся мной», – сказал ученик школы №164 Минска Константин Кознич.

«Они всегда придут на помощь. Если нужна где-то помощь, всегда помогу», –пообещала ученица школы №164 Минска Валерия Костелецкая.

А эти тимуровцы в пионерии больше года. Уже накопили десяток добрых дел. Помогают животным в приютах, высаживают аллеи и проявляют себя в творчестве. Сегодня они в гостях у ветерана труда. С собой к чаю – сладости и фрукты.

Как правильно завязать пионерский галстук?

Подробная инструкция

«Я когда разговариваю с ветеранами, я больше узнаю о войне. Мне рассказывают очень интересные истории, которые я могу передавать своим друзьям, знакомым», –сказала участница тимуровского движения школы №4 Минска Динара Киримова.

Рядом с юными пионерами всегда старшие коллеги. Девиз пионера с Галиной Акишевой уже полвека. Учит детей честности, искренности и открытости. Все остальное, говорит опытный пионер, в детях уже есть.

«Современные пионеры, конечно, немножко другие люди. Они сегодняшнего дня дети. По-сегодняшнему энергичные, по сегодняшнему дню запросы. Они много знают о белорусском флаге, много знают о символике. Они понимают, что этим надо дорожить. Они поют гимн. Это все то, что формирует настоящего патриота-белоруса», – отметила почетный пионер Беларуси Галина Акишева.

Сейчас в организации больше 660 тысяч пионеров. Праздник движения отметят всей страной. Для юных участников подготовили конкурсы, марафоны, квесты.



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Теги: Минск
 
 
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День пионерии отметят всей страной. Для юных участников подготовили конкурсы, марафоны, квесты.
 
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