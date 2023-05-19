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Посвящение в пионеры прошло в Беларуси
19.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня отмечается
Белые рубашки, выправка, идеальная осанка. На руке у октябрят красно-зеленые галстуки. Совсем скоро они будут красоваться у них на груди. Школьники отдадут свой первый салют, произнесут клятву. И станут пионерами.
«Торжественно обещаю любить свою родину, быть добрым, честным и справедливым».
Посвящение в пионеры в Беларуси – особый праздник. Во Дворце детей и молодежи собрали лучших из лучших. В зале почти 100 школьников – активисты, спортсмены, призеры конкурсов. Каждый уже знает, как проявит себя в новом статусе.
«Они всегда придут на помощь. Если нужна где-то помощь, всегда помогу», –пообещала ученица школы №164 Минска Валерия Костелецкая.
А эти тимуровцы в пионерии больше года. Уже накопили десяток добрых дел. Помогают животным в приютах, высаживают аллеи и проявляют себя в творчестве. Сегодня они в гостях у ветерана труда. С собой к чаю – сладости и фрукты.
«Я когда разговариваю с ветеранами, я больше узнаю о войне. Мне рассказывают очень интересные истории, которые я могу передавать своим друзьям, знакомым», –сказала участница тимуровского движения школы №4 Минска Динара Киримова.
Рядом с юными пионерами всегда старшие коллеги. Девиз пионера с Галиной Акишевой уже полвека. Учит детей честности, искренности и открытости. Все остальное, говорит опытный пионер, в детях уже есть.
«Современные пионеры, конечно, немножко другие люди. Они сегодняшнего дня дети. По-сегодняшнему энергичные, по сегодняшнему дню запросы. Они много знают о белорусском флаге, много знают о символике. Они понимают, что этим надо дорожить. Они поют гимн. Это все то, что формирует настоящего патриота-белоруса», – отметила почетный пионер Беларуси Галина Акишева.
Сейчас в организации больше 660 тысяч пионеров. Праздник движения отметят всей страной. Для юных участников подготовили конкурсы, марафоны, квесты.
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День пионерии отметят всей страной. Для юных участников подготовили конкурсы, марафоны, квесты.
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