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О чем пишут мировые СМИ: наводнение в Италии и завершение карьеры Надаля

19.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Наводнение в Италии признали самым сильным за последние сто лет. Количество жертв, по состоянию на вечер 18 мая, достигло 13 человек, сообщает The Guardian. От наводнения пострадал 41 город, вышли из берегов 23 реки, зарегистрировано 280 оползней. Около 20 тысяч человек остались без крова. Пожарные провели около двух тысяч спасательных операций по всему региону. Сумма материального ущерба пока не подсчитана, но, по оценкам властей, она составит не менее нескольких миллиардов евро.

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Число погибших при наводнении в Италии достигло 13 человек. Рафаэль Надаль заявил, что следующий год станет для него последним в профессиональном спорте.
 
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