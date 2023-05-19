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О чем пишут мировые СМИ: наводнение в Италии и завершение карьеры Надаля
19.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Наводнение в Италии признали самым сильным за последние сто лет. Количество жертв, по состоянию на вечер 18 мая, достигло 13 человек, сообщает
Теннисист Рафаэль Надаль пропустит Открытый чемпионат Франции впервые с тех пор, как дебютировал в 2005 году. Причиной стала травма, сообщает
Казахстан стал лидером по скорости интернета среди стран ЕАЭС и Центральной Азии. Скорость интернета в стране за год увеличилась на 47,9%: с 20,7 Мбит/с в апреле 2022-го до 30,62 Мбит/с в апреле 2023 года, сообщает
В Кыргызстане стартовал VII Международный фестиваль эпосов народов мира. Он проходит в Оше и посвящен 95-летию со дня рождения Чынгыза Айтматова, а также 125-летию Мухтара Ауэзова, сообщает
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Число погибших при наводнении в Италии достигло 13 человек. Рафаэль Надаль заявил, что следующий год станет для него последним в профессиональном спорте.
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