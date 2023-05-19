О чем пишут мировые СМИ: наводнение в Италии и завершение карьеры Надаля

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Наводнение в Италии признали самым сильным за последние сто лет. Количество жертв, по состоянию на вечер 18 мая, достигло 13 человек, сообщает The Guardian . От наводнения пострадал 41 город, вышли из берегов 23 реки, зарегистрировано 280 оползней. Около 20 тысяч человек остались без крова. Пожарные провели около двух тысяч спасательных операций по всему региону. Сумма материального ущерба пока не подсчитана, но, по оценкам властей, она составит не менее нескольких миллиардов евро.

Теннисист Рафаэль Надаль пропустит Открытый чемпионат Франции впервые с тех пор, как дебютировал в 2005 году. Причиной стала травма, сообщает France 24 . Спортсмен также заявил, что следующий год станет для него последним в профессиональном теннисе. Надаль получил серьезную травму бедра на турнире в Австралии в январе 2023 года. Изначально предполагалось, что восстановление займет от четырех до восьми недель. Но затем представители теннисиста объявили, что он не сможет появляться на корте еще несколько месяцев и, скорее всего, также пропустит и Уимблдон.

Казахстан стал лидером по скорости интернета среди стран ЕАЭС и Центральной Азии. Скорость интернета в стране за год увеличилась на 47,9%: с 20,7 Мбит/с в апреле 2022-го до 30,62 Мбит/с в апреле 2023 года, сообщает «Казахстанская правда» . Если рассматривать отдельные города, то в четвертом квартале 2022 года первое место по скорости интернета в Центральной Азии занял Алматы. Средняя скорость загрузки составила 25,78 Мбит/с, средняя скорость передачи – 11,06 Мбит/с.

В Кыргызстане стартовал VII Международный фестиваль эпосов народов мира. Он проходит в Оше и посвящен 95-летию со дня рождения Чынгыза Айтматова, а также 125-летию Мухтара Ауэзова, сообщает «Вечерний Бишкек» . В программу первого дня фестиваля вошли ярмарки ремесленников, открытие этно-деревни «Кыргыз кочу» и выступления этно-коллективов из Кыргызстана, России и Казахстана. Фестиваль продлится до 20 мая. В день закрытия на центральной площади Оша состоится гала-концерт.