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Лукашенко: Беларусь готова к серьезным экономическим отношениям с Никарагуа
19.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Перспективы сотрудничества с Никарагуа оценил Александр Лукашенко. Президент Беларуси провел встречу с министром иностранных дел латиноамериканской страны, сообщает «МИР 24».
Товарооборот между странами недотягивает даже до миллиона долларов.
Александр Лукашенко выразил уверенность: сотрудничество можно вывести на самый высокий уровень. В пример привел
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Президент Беларуси провел встречу с главой МИД Никарагуа в Минске.
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