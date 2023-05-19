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Лукашенко: Беларусь готова к серьезным экономическим отношениям с Никарагуа

19.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Беларусь готова к серьезным экономическим отношениям с Никарагуа
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Перспективы сотрудничества с Никарагуа оценил Александр Лукашенко. Президент Беларуси провел встречу с министром иностранных дел латиноамериканской страны, сообщает «МИР 24».

Товарооборот между странами недотягивает даже до миллиона долларов.

«Все, в чем нуждается ваша страна, в Беларуси абсолютно все есть, даже с избытком. Нам надо наладить наши отношения таким образом, чтобы создать договорно-правовую базу под будущие отношения в экономике. Это дело времени. Я думаю, если мы займемся этим, то в течение года не просто создадим эту базу, но и начнем глубокие экономические отношения между нашими странами. Мы к этому готовы», – сказал президент Беларуси.

Александр Лукашенко выразил уверенность: сотрудничество можно вывести на самый высокий уровень. В пример привел Кубу и Венесуэлу, с которыми у Минска налажены крепкие связи, несмотря на расстояния. Сейчас в Никарагуа заинтересованы в белорусских автобусах и сельхозтехнике. Глава внешнеполитического ведомства Никарагуа находится в Минске с двухдневным визитом.

В марте Россия и Никарагуа заключили соглашение о сотрудничестве в области мирного атома. Россия предлагает свои компетенции по мирному использованию атомной энергии для развития в Никарагуа медицины, сельского хозяйства и науки.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси провел встречу с главой МИД Никарагуа в Минске.
 
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