Лукашенко: Беларусь готова к серьезным экономическим отношениям с Никарагуа

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Перспективы сотрудничества с Никарагуа оценил Александр Лукашенко. Президент Беларуси провел встречу с министром иностранных дел латиноамериканской страны, сообщает «МИР 24».

Товарооборот между странами недотягивает даже до миллиона долларов.

«Все, в чем нуждается ваша страна, в Беларуси абсолютно все есть, даже с избытком. Нам надо наладить наши отношения таким образом, чтобы создать договорно-правовую базу под будущие отношения в экономике. Это дело времени. Я думаю, если мы займемся этим, то в течение года не просто создадим эту базу, но и начнем глубокие экономические отношения между нашими странами. Мы к этому готовы», – сказал президент Беларуси.

Александр Лукашенко выразил уверенность: сотрудничество можно вывести на самый высокий уровень. В пример привел Кубу и Венесуэлу, с которыми у Минска налажены крепкие связи, несмотря на расстояния. Сейчас в Никарагуа заинтересованы в белорусских автобусах и сельхозтехнике. Глава внешнеполитического ведомства Никарагуа находится в Минске с двухдневным визитом.