Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич: Пионерами мы соревновались в сборе картошки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

У каждого, кто был пионером , свои ассоциации с тем временем. Корреспондент Национального представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь Ольга Забелич поделилась наиболее интересными воспоминаниями.

«Каждую осень пионеры ездили в ближайший колхоз на уборку картошки, морковки и свеклы. Соревновались кто сколько ведер собрал. Ну и веселились, конечно. Пару морковок в ведро, а следующей прицелиться и бросить в кого-то из одноклассников. Главная фишка, чтобы тот не догадался, кто бросал. Хорошее было время. Тогда нам говорили, что труд облагораживает человека. Сегодня я уверена, что воспитывает», – рассказала Ольга Забелич.