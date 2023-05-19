|
Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич: Пионерами мы соревновались в сборе картошки
19.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
У каждого, кто был
«Каждую осень пионеры ездили в ближайший колхоз на уборку картошки, морковки и свеклы. Соревновались кто сколько ведер собрал. Ну и веселились, конечно. Пару морковок в ведро, а следующей прицелиться и бросить в кого-то из одноклассников. Главная фишка, чтобы тот не догадался, кто бросал. Хорошее было время. Тогда нам говорили, что труд облагораживает человека. Сегодня я уверена, что воспитывает», – рассказала Ольга Забелич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники телеканала поделились своими воспоминаниями о том времени, когда они были пионерами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)