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Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич: Пионерами мы соревновались в сборе картошки

19.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич: Пионерами мы соревновались в сборе картошки
 МТРК «Мир»

У каждого, кто был пионером, свои ассоциации с тем временем. Корреспондент Национального представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь Ольга Забелич поделилась наиболее интересными воспоминаниями.

«Каждую осень пионеры ездили в ближайший колхоз на уборку картошки, морковки и свеклы. Соревновались кто сколько ведер собрал. Ну и веселились, конечно. Пару морковок в ведро, а следующей прицелиться и бросить в кого-то из одноклассников. Главная фишка, чтобы тот не догадался, кто бросал. Хорошее было время. Тогда нам говорили, что труд облагораживает человека. Сегодня я уверена, что воспитывает», – рассказала Ольга Забелич.



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Сотрудники телеканала поделились своими воспоминаниями о том времени, когда они были пионерами.
 
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