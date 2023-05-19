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Второй блок Белорусской АЭС вышел на 50-процентную мощность

19.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Второй блок Белорусской АЭС вышел на 50-процентную мощность
 Наталия Федосенко/ТАСС

Второй блок Белорусской атомной электростанции заработал на 50% мощности. В торжественной церемонии принял участие премьер-министр страны Роман Головченко, передает «МИР 24».

Блок уже включили в общую энергосистему страны. Он выработал более 45 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Мощность реактора будут повышать постепенно. Впереди еще несколько этапов испытаний. В этом году его введут и в промышленную эксплуатацию. Вместе два реактора будут производить около 40% энергии в стране.

«Для Беларуси это, наверное, важнейший проект десятилетия. Мы заблаговременно принимали все меры по стимулированию потребления электроэнергии в первую очередь жителями, физическими лицами, гражданами нашей страны. Это и соответствующие тарифы и на энергоснабжение, на водоподогрев, на теплоснабжение», – сказал премьер-министр.

Оба блока на Белорусской АЭС построены по российскому проекту. Они третьего поколения повышенной безопасности. Реакторам не страшны любые природные катаклизмы. А в случае технических неисправностей от аварий защищает автоматика.



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Два реактора будут производить вместе около 40% электроэнергии в стране.
 
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