Второй блок Белорусской АЭС вышел на 50-процентную мощность

Блок уже включили в общую энергосистему страны. Он выработал более 45 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Мощность реактора будут повышать постепенно. Впереди еще несколько этапов испытаний. В этом году его введут и в промышленную эксплуатацию. Вместе два реактора будут производить около 40% энергии в стране.

«Для Беларуси это, наверное, важнейший проект десятилетия. Мы заблаговременно принимали все меры по стимулированию потребления электроэнергии в первую очередь жителями, физическими лицами, гражданами нашей страны. Это и соответствующие тарифы и на энергоснабжение, на водоподогрев, на теплоснабжение», – сказал премьер-министр.

Оба блока на Белорусской АЭС построены по российскому проекту. Они третьего поколения повышенной безопасности. Реакторам не страшны любые природные катаклизмы. А в случае технических неисправностей от аварий защищает автоматика.