Белорусский паралимпийский комитет восстановили в правах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский паралимпийский комитет восстановлен в правах. Об этом заявил председатель комитета Олег Шепель. Через полгода после приостановки членства в Международном комитете апелляцию удовлетворили в пользу белорусов.

Членство приостановили в том числе из-за участия паралимпийцев в турнирах на территории России. Белорусская защита еще раз напомнила трибуналу спорткомитета, что спорт вне политики, кодекс международного комитета не был нарушен.

«Аргументы у нас были железобетонные, в отличие от тех, которые давал Международный паралимпийский комитет. И то решение, которое принял трибунал, говорит о том, что мы на правильном пути. Что, действительно, правда за нами, мы не нарушили ни закон паралимпийского комитета, ни Конституцию, ни этические нормы, ни спортивные нормы, поэтому уверен, что будем участвовать в паралимпийских играх», – заявил Олег Шепель.