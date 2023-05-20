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Белорусский паралимпийский комитет восстановили в правах
20.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский паралимпийский комитет восстановлен в правах. Об этом заявил председатель комитета Олег Шепель. Через полгода после приостановки членства в Международном комитете апелляцию удовлетворили в пользу белорусов.
Членство приостановили в том числе из-за участия паралимпийцев в турнирах на территории России. Белорусская защита еще раз напомнила трибуналу спорткомитета, что спорт вне политики, кодекс международного комитета не был нарушен.
От международных соревнований белорусские паралимпийцы все еще отстранены. Этот вопрос станет следующим
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Через полгода после приостановки членства в Международном комитете апелляцию удовлетворили в пользу белорусов.
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