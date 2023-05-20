Соревнования бывших онкопациентов начались в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Всебелорусские детские «Игры победителей» проходят в Беларуси. В них участвуют дети, которые победили онкологию, передает телеканал «МИР 24».

На старты вышли почти 50 участников со всей страны. Показать свои силы они могут в пяти видах спорта – бег, плавание, настольный теннис, футбол и шахматы. Правила разрабатывали строго по рекомендациям врачей. Главное, чтобы дети работали в команде, веселились, заводили новые знакомства.

«Дети очень хорошо социализируются, дружат, сопереживают друг другу. Стараются достигать новых побед несмотря на то, что они уже и так победители, что они смогли победить свою коварную болезнь. Ну и несмотря ни на что, спорт с ними идет по жизни», – отметила исполнительный директор фонда «Прикосновение к жизни» Елена Мединская.

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