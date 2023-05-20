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Соревнования бывших онкопациентов начались в Беларуси

20.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Соревнования бывших онкопациентов начались в Беларуси
 МТРК «Мир»

Всебелорусские детские «Игры победителей» проходят в Беларуси. В них участвуют дети, которые победили онкологию, передает телеканал «МИР 24».

На старты вышли почти 50 участников со всей страны. Показать свои силы они могут в пяти видах спорта – бег, плавание, настольный теннис, футбол и шахматы. Правила разрабатывали строго по рекомендациям врачей. Главное, чтобы дети работали в команде, веселились, заводили новые знакомства.

«Дети очень хорошо социализируются, дружат, сопереживают друг другу. Стараются достигать новых побед несмотря на то, что они уже и так победители, что они смогли победить свою коварную болезнь. Ну и несмотря ни на что, спорт с ними идет по жизни», – отметила исполнительный директор фонда «Прикосновение к жизни» Елена Мединская.

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«Все поддерживают, подбадривают, говорят: «Да не ты одна такая, мы все так же приехали, не умеем ничего!» Я приехала сюда в третий раз, это незабываемые эмоции! После первого раза были слезы, после второго тоже. Надеюсь, после третьего не будет их, потому что мне тяжело адаптироваться потом дома, я хожу и скучаю по всем», – поделилась участница Игр победителей из Витебска Дарья Михайлова.

Проект был вдохновлен Всемирными детскими играми победителей, которые много лет проводились в Москве.



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Теги: знакомства, Витебск
 
 
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На старты вышли почти 50 участников со всей страны.
 
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