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Соревнования бывших онкопациентов начались в Беларуси
20.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Всебелорусские детские «Игры победителей» проходят в Беларуси. В них участвуют дети, которые победили онкологию, передает телеканал «МИР 24».
На старты вышли почти 50 участников со всей страны. Показать свои силы они могут в пяти видах спорта – бег, плавание, настольный теннис, футбол и шахматы. Правила разрабатывали строго по рекомендациям врачей. Главное, чтобы дети работали в команде, веселились, заводили новые знакомства.
Проект был вдохновлен Всемирными детскими играми победителей, которые много лет проводились в Москве.
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На старты вышли почти 50 участников со всей страны.
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