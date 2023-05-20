Лукашенко: Отношения с Никарагуа необходимо вывести на самый высокий уровень

Глава внешнеполитического ведомства Никарагуа назвал встречу с Александром Лукашенко плодотворной. Сотрудничать договорились в сферах технологий, сельского хозяйства, образования. Есть планы в области инфраструктуры.

«Проект Никарагуанского канала не останавливался, он продолжается. Беларусь также могла бы принимать участие в реализации в том числе и этого проекта. Сейчас необходимо создать договорно-правовую базу, которая позволит реализовать эти планы», – сказал министр иностранных дел Республики Никарагуа Денис Монкада Колиндрес.

В МИД Беларуси заявили, что Минск и Манагуа готовятся к взаимной отмене визового режима.