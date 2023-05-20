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Лукашенко: Отношения с Никарагуа необходимо вывести на самый высокий уровень

20.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Отношения с Никарагуа необходимо вывести на самый высокий уровень
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Никарагуа может стать воротами в Латинскую Америку для белорусской продукции и техники. О сотрудничестве Минска и Манагуа говорили президент Александр Лукашенко и глава МИД Никарагуа, передает «МИР 24».

«У нас необъятный край работы. Нам очень многое предстоит сделать, чтобы вывести наши отношения на самый высокий уровень. Примеры тому есть. Возьмите Кубу, Венесуэлу, другие государства Латинской Америки, с которыми мы имеем очень тесные не только политические, но и торгово-экономические отношения. Думаю, что нам надо это сделать с Никарагуа», – сказал Лукашенко.

Глава внешнеполитического ведомства Никарагуа назвал встречу с Александром Лукашенко плодотворной. Сотрудничать договорились в сферах технологий, сельского хозяйства, образования. Есть планы в области инфраструктуры.

«Проект Никарагуанского канала не останавливался, он продолжается. Беларусь также могла бы принимать участие в реализации в том числе и этого проекта. Сейчас необходимо создать договорно-правовую базу, которая позволит реализовать эти планы», – сказал министр иностранных дел Республики Никарагуа Денис Монкада Колиндрес.

В МИД Беларуси заявили, что Минск и Манагуа готовятся к взаимной отмене визового режима.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси и глава МИД центральноамериканской страны договорились о сотрудничестве в сферах технологий, сельского хозяйства, образования.
 
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