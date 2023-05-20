|
Лукашенко: Отношения с Никарагуа необходимо вывести на самый высокий уровень
20.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Никарагуа может стать воротами в Латинскую Америку для белорусской продукции и техники. О
Глава внешнеполитического ведомства Никарагуа назвал встречу с Александром Лукашенко плодотворной. Сотрудничать договорились в сферах технологий, сельского хозяйства, образования. Есть планы в области инфраструктуры.
«Проект Никарагуанского канала не останавливался, он продолжается. Беларусь также могла бы принимать участие в реализации в том числе и этого проекта. Сейчас необходимо создать договорно-правовую базу, которая позволит реализовать эти планы», – сказал министр иностранных дел Республики Никарагуа Денис Монкада Колиндрес.
В МИД Беларуси заявили, что Минск и Манагуа готовятся к взаимной отмене визового режима.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси и глава МИД центральноамериканской страны договорились о сотрудничестве в сферах технологий, сельского хозяйства, образования.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)